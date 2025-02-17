Yapay zeka kendini kopyalayabilir mi?

Çinli bilim insanları, iki popüler dil modelinin kendilerini nasıl kopyalayabileceğini göstererek, yapay zekanın kendini çoğaltma yeteneğine sahip olduğunu ve bu durumun tehlikeli bir gelişme olduğunu belirtti.

Yapay zeka kendini kopyalayabilir mi?
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DHA
Yayınlanma: 17.02.2025 - 16:34

Fudan Üniversitesi'nden araştırmacılar, Meta ve Alibaba'ya ait iki büyük dil modelini (LLM) kullanarak, yapay zekanın kendini kopyalama yeteneği üzerinde çalıştı. Araştırmaya göre, bu modeller, insan müdahalesi olmadan kendilerini kopyalayabiliyor. Çalışmanın sonuçları, “Yapay zekanın kendi kendini kopyalayabilmesi, insanları geride bırakma yolunda kritik bir adımdır ve isyankar yapay zekaların erken bir belirtisidir” açıklamasıyla ifade edildi.

YÜKSEK ORANDA KENDİLERİNİ KOPYALADILAR

Araştırmacılar, 10 deneme gerçekleştirdi ve bu denemelerde modeller, sırasıyla yüzde 50 ve yüzde 90 oranlarında kendilerini kopyaladılar. Bu da, yapay zekaların kontrolsüz bir şekilde çoğalma kapasitesine sahip olabileceğini gösteriyor. Fakat bu çalışma, henüz hakemli bir dergide yayımlanmadığı için, sonuçların başka araştırmacılar tarafından doğrulanıp doğrulanamayacağı net değil.

Araştırmacılar, yapay zekanın potansiyel risklerini anlamak ve değerlendirmek için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini ve etkili güvenlik önlemleri oluşturulması için uluslararası iş birliği yapılması gerektiğini belirtti.

 


Etiketler: #Yapay zeka

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