Yapay Zeka Kongresi, Çin'de bu ay düzenlenecek

Yayınlanma: 12.05.2023 - 08:35

Güncelleme: 12.05.2023 - 08:35

Düzenlenen basın toplantısında verilen bilgiye göre, kongrenin bu yılki teması "Yapay Zeka: Kapsamlı Kalkınma Alanı, Sürdürülebilir Büyümenin İtici Gücü" olacak. Etkinlik, ekonomik ve toplumsal kalkınmayı akıllı teknolojilerle güçlendirmeye odaklanırken akıllı teknoloji alanında değişim, iş birliği, kazan-kazan sonuçları ile yapay zeka teknolojilerinde paylaşım konularında küresel bir platform niteliğinde olacak.

YAPAY ZEKA İLE İLGİLİ SICAK GÜNDEM TARTIŞILACAK

Tianjin Belediye Başkan Yardımcısı Zhu Peng, yapay zeka gelişiminin yeni trendlerini, yeni teknolojilerini ve yeni iş biçimlerini vurgulayan etkinliğin, dünyanın dört bir yanından politikacıları, girişimcileri, uzmanları ve akademisyenleri ağırlayacağını söyledi. Zhu, etkinlik süresince akıllı otomobiller, üretken yapay zeka, beyin-bilgisayar etkileşimi gibi ileriye dönük konuların yanı sıra ekonomi, toplum ve kültür alanlarında yapay zeka ile ilgili sıcak gündemlerin de tartışılacağını belirtti.

4 gün sürecek etkinlikte, 120.000 metrekarelik bir sergi alanını kapsayan akıllı teknoloji sergisi kompleksi kurulacak. Bu komplekste bilgi teknolojisi uygulama inovasyonu, yapay zeka ve 5G+ endüstriyel internet de dahil olmak üzere 10 temalı sergi alanının yanı sıra 5G ve akıllı otomobiller gibi konulara odaklanan iki akıllı deneyim alanı yer alacak.

Sergi ayrıca bilimsel araştırma ve uygulama, akıllı şehirler ve ulaşım, uluslararası ve bölgesel iş birliği ile akıllı üretim gibi ürün, girişim ve teknolojileri de kapsayacak.

Aralarında ABD, Almanya, Japonya ve Güney Kore'nin de bulunduğu 21 ülke ve bölgeden uzmanlar, akademisyenler ve girişimciler bilim ve teknoloji, ticaret ve kültür alanlarında iş birliğini güçlendirmek üzere Tianjin'e gelecek.