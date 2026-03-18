Fortnite, Google Play'e 19 Mart'ta geri dönüyor

Epic Games'in Fortnite'ı dava sürecinin lehine sonuçlanmasının ardından artık Google Play Store'a geliyor. Açıklandığı kadarıyla 19 Mart'tan itibaren Android kullanıcılarının uygulama mağazasında yerini alacak. Bu tarih ise oyunun yeni sezonunun başladığı gün.

Bu sürece nasıl gelindi?

Epic Games ve Google arasında 2020 yılında başlayan bu kriz temelde Apple'daki gibi uygulama içi ödeme sistemleriyle ilgiliydi. Epic Games, Google'ın aldığı yüzde 30'luk komisyonu vermek istemeyince Fortnite, uygulama mağazasından kaldırıldı. Apple ile de App Store özelinde aynı sorunu yaşayan Epic Games, her iki platformdan Fortnite'ın kaldırılmasıyla karşı karşıya kalmıştı.

Yaşanan dava sürecinin sonunda Epic'in haklı olduğuna karar verilmesinin ardından oyun hem App Store'a hem de Play Store'a geri dönüyor.

Sonuçta; Google uygulama içi satın alma komisyonunu yüzde 10 ila 20 aralığına düşürdü. Bu da oyunun tekrar platforma dönmesinin önünü açtı.