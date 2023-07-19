Yapay zeka travmatik beyin hasarında hafızaya yardımcı oluyor

Yayınlanma: 19.07.2023 - 11:53

Güncelleme: 19.07.2023 - 14:13

Araştırma, travmatik beyin hasarlı hastalara uygulanan elektrik stimülasyonunun, kelimeleri hatırlamada ortalama yüzde 19 artışa yol açtığını gösterdi.

DAHA FAZLA ÇALIŞMA YAPILMASI GEREKİYOR ANCAK VERİLER UMUT VERİYOR

Pennsylvania Üniversitesi'nde psikoloji profesörü olan Michael Jacob Kahana liderliğindeki araştırma ekibi, elektrot yerleştirilmiş travmatik beyin hasarlı hastaları inceledi, hastalar kelimeler üzerinde çalışırken sinirsel verileri analiz etti ve anlık hafıza kayıplarını tahmin etmek için bir öğrenme algoritması makinesi kullandı.

Araştırmaya göre bu tür stimülasyonun tedaviye yönelik bir ortamda uygulanabilmesi için daha fazla çalışmanın yapılması ve bilim insanlarının, geliştirilmiş bellek performansının ardındaki sinirsel mekanizmaları daha iyi anlamak için stimülasyona verilen fizyolojik tepkiler üzerinde çalışmaları gerekiyor.

Araştırma Brain Stimulation dergisinde yayınlandı.