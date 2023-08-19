Yapay zekanın tuş sesinden şifre çaldığı ortaya çıktı

Son dönemde yaşanan gelişmelerle herkesin ilgisini çeken yapay zeka teknolojileri bu defa internet güvenliğiyle gündemde.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.08.2023 - 11:46
Yapay zekanın tuş sesinden şifre çaldığı ortaya çıktı
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İngiltere’den Durham, Surrey, and Royal Holloway Üniversitelerinin yürüttüğü araştırmada, yapay zekanın klavyedeki tuş seslerini dinleyerek, yazılanları yüzde 95 doğruluk oranıyla aktarabildiği belirlendi.

Sputnik'in aktardığına göre, araştırmacıların 2021 model bir bilgisayardaki tuş vuruşlarından çıkan sesleri tanıyacak şekilde kodladığı yapay zeka, çevrimiçi görüşme sırasında ve bir telefon aracılığıyla mikrofon vasıtasıyla her tuş vuruşunu ayırt etmeyi başardı. 

Araştırmacılar yapay zeka teknolojilerinin bilgisayar korsanları tarafından bu doğrultuda eğitilmesinin, ciddi güvenlik zaafiyetleri oluşturabileceği uyarısında bulunuyor.


Yapay zeka

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