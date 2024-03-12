Yapay zeka videolarıyla gerçekleri arasında ayrım zorlaşıyor

ABD'de yapılan bir anket, katılımcıların, yazılı komutla video üreten yapay zeka modeli Sora ile doğal olarak çekilen görüntüler arasındaki farkı ayırt etmekte zorlandığını ortaya koydu.

AA
Yayınlanma: 12.03.2024 - 09:17
Yapay zeka videolarıyla gerçekleri arasında ayrım zorlaşıyor
Abone Ol google-news

Variety dergisinin, HarrisX şirketinin yaptığı ankete dayandırdığı haberine göre, insanların çoğu, OpenAI tarafından geliştirilen Sora ile oluşturulan videoları gerçek hayatta çekilenlerden ayırt etmekte güçlük yaşıyor.

YÜKSEK ORANDA TESPİT EDİLMESİNDE ZORLANILDI

Ankette, 1000'i aşkın yetişkin katılımcıya, Sora ile oluşturulmuş "gerçekçi" ve rastgele seçilmiş gerçek videolardan oluşan görüntülerin hangisinin yapay zekayla üretildiği ve hangisinin gerçek olduğu soruldu. Katılımcılardan çoğunun, toplamda 8 görüntünden 5'inin kaynağını tespit etmekte zorlandığı görüldü.

Katılımcıların yüzde 60'ı, Sora ile oluşturulan, ABD'nin California eyaletindeki "Big Sur'un Garay Point Plajı boyunca engebeli kayalıklara çarpan dalgaların drone görüntüsünün" yapay zeka tarafından üretildiğini doğru tespit edemedi.

Tahminleri sonrasında duyguları sorulan katılımcıların çoğunluğu teknolojinin yeniliklerine açık olduğunu kaydederken, bazıları da söz konusu gelişmelerin "korkutucu" veya "endişe verici" olduğunu ifade etti. Amerikalıların çoğunluğu, sosyal medya platformlarında yapay zekanın kullanımına yönelik düzenlemeler getirilmesi gerektiği görüşünde.

 


Yapay zeka haberleri

İlgili Haberler

Dijitalde öne çıkmak isteyen markalar, yapay zekayla içerik üretiyor

Dijitalde öne çıkmak isteyen markalar, yapay zekayla içerik üretiyor
Dünyanın ilk yapay zeka kabin çalışanı tanıtıldı

Dünyanın ilk yapay zeka kabin çalışanı tanıtıldı
Yapay zeka ile beyin ameliyatları daha güvenli yapabilir

Yapay zeka ile beyin ameliyatları daha güvenli yapabilir
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Tatlıseverlerin favorisi: Şekerpare tarifi

Tatlıseverlerin favorisi: Şekerpare tarifi
Fenerbahçe’den Galatasaray’a cevap: ‘Paradoks’

Fenerbahçe’den Galatasaray’a cevap: ‘Paradoks’
En kalpsiz 5 burç: Duygusuz tavırlarıyla herkesi şaşırtıyorlar...

En kalpsiz 5 burç: Duygusuz tavırlarıyla herkesi şaşırtıyorlar...
Naci Görür uyardı: Deprem işini halletmemiz lazım aksi halde tarihin çöplüğüne gideriz

Naci Görür uyardı: Deprem işini halletmemiz lazım aksi halde tarihin çöplüğüne gideriz
Sağlıklı hamur işi: Ev yapımı tahinli çörek tarifi

Sağlıklı hamur işi: Ev yapımı tahinli çörek tarifi
ASELSAN’ın ilk otonom su altı aracı Deringöz göreve hazır!

ASELSAN’ın ilk otonom su altı aracı Deringöz göreve hazır!
Union Saint-Gilloise maçında sakatlanmıştı: Çağlar Söyüncü'den Fenerbahçe'ye kötü haber!

Union Saint-Gilloise maçında sakatlanmıştı: Çağlar Söyüncü'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş. ne iş yapıyor, halka arzı ne zaman talep toplayacak, kaç lot verecek?

Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş. ne iş yapıyor, halka arzı ne zaman talep toplayacak, kaç lot verecek?