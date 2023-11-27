Samsung'un yeni amiral gemisi ile ilgili kritik bilgi ortaya çıktı! Yapay zeka telefonu

Yayınlanma: 27.11.2023 - 13:04

Güncelleme: 27.11.2023 - 13:04

Samsung, son zamanlarda ticari marka başvurularına hız vermeye başladı. Şirketin ilerleyen aylarda çıkartacağı Samsung Galaxy S24 telefonunun yanı sıra bir sonraki amiral gemisi modeli Samsung Galaxy S25 ve Samsung Galaxy Z Fold 7'ye de ticari marka başvurusu yaptığı görüldü.

Ayrıca, akıllı yüzükler ve artırılmış gerçeklik (AR) gözlükleri gibi farklı ürün kategorileri için de ticari marka başvurularında bulunan Samsung, bu çabalarına hız kesmeden devam ediyor.

SamMobile'ın haberine göre, bu durum Samsung'un yeni amiral gemisinden dolayı kaynaklanıyor. Ortaya çıkan bilgilere göre Samsung bir sonraki amiral gemisi modeli Samsung Galaxy S24'te yapay zekaya odaklanacak. Samsung'un kısa süre içerisinde piyasaya süreceği modeli ile birlikte "Galaxy AI" adlı yeni bir deneyimi kullanıcılarına sunacağı iddia edildi.

Şirket, yapay zeka ile ilgili önemli adımlar atmaya hazırlandığını göstermek adına "AI Phone" ve "AI Smartphone" gibi isimler için ticari marka başvurularında bulundu. Samsung'un yaptığı yeni hamleler doğrultusunda amiral gemisini "ilk yapay zeka odaklı akıllı telefon" olarak pazarlayacağı tahmin ediliyor.