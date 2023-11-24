Bill Gates'ten yapay zeka çıkışı: Üç günlük bir çalışma haftası olabilir
Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, yapay zeka uygulamalarının toplumun çeşitli alanlarında geliştirilmesinin insanlığın üç günlük bir çalışma haftasına geçmesine olanak sağlayabileceğini söyledi.
Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, katıldığı bir podcast programında podcast'inde yapay zekanın gelişimiyle ilgili bir soruya verdiği yanıt dikkat çekti.
Bill Gates, yapay zeka uygulamalarının toplumun çeşitli alanlarında geliştirilmesinin insanlığın üç günlük bir çalışma haftasına geçmesine olanak sağlayabileceğini söyledi.
Gates, "Eğer haftada sadece üç gün çalışmanız gereken bir topluma dönüşürseniz, bu muhtemelen iyi bir şey olur" dedi.
Daha önce, bir Amerikan işçi sendikası olan UAW, dört günlük bir çalışma haftası ve diğer sosyal haklar talep etmişti.
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