Yapay zekanın hazırladığı eski bir beatbox videosu tekrar gündemde

Yayınlanma: 12.05.2023 - 12:20

Güncelleme: 12.05.2023 - 12:20

Yapay zeka algoritmalarıyla hazırlanan her şey tartışma konusu haline gelebiliyor. Yakın zaman önce yapay zekanın verilen konutlarla pizza reklamı hazırlaması ve başarısız bir sonuç sunması gündem olmuştu. Şimdi ise yıllar önce hazırlanmış ve YouTube üzerinden yayınlanmış bir video tekrar konuşulmaya başlandı. Yapay sinir ağlarının gerçek insan sesini kullanarak hazırladığı beatbox videosu hem görsel açıdan hem de ses açısından kabus gibi bir deneyim sunuyor.

YAPAY ZEKANIN YILLAR İÇİNDE 'SANATÇI' YÖNÜ PEK DE GELİŞMEMİŞ

Yapay zekanın hazırladığı pek çok şey aslında başarılı olarak görülüyor.

Makale yazımında, bazı çevirilerde ve pek çok konuda karşımıza çıkan yapay zeka özellikle sanat alanına girince sanatçı kimliğini taşıyamıyor ve daha çok ilerlemesi gerekiyor.

Yapay zeka ne kadar şey öğretilirse o kadar başarılı sonuçlar veriyor olsa da özellikle sanatçıların çok da emek harcamadan oluşturacağı eserleri, aylarca ve bazen yıllarca yapılan öğrenme ile ortaya koyamıyor. Hatta sonuç başarılı olmanın yakınından bile geçemiyor.

Sanatçılar tarafından eğitilen ve gerçek seslerden ilham alan sanatçı Holly Herndon yıllar önce iki yıllık bir çalışmanın sonucunda Godmother adlı bir video yayınladı. 210 binin üzerinde izlenen video yapay zekanın 4-5 yıl içinde gelişimini ya da ne kadar potansiyeli olabileceğini gözler önüne seriyor.

Spawn olarak adlandırılan bu ses çalışması yapay sinir ağlarının gerçek insan seslerini kullanarak hazırladığı ürünlere bir örnek teşkil ediyor. Video 2018 yılında yayınlanmış. Sanatçı Holly Herndon'ın konu hakkında farklı çalışmaları da bulunuyor.