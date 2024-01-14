Yapay zekanın askeri amaçla kullanıma izin verildi

Yayınlanma: 14.01.2024 - 14:57

Güncelleme: 14.01.2024 - 14:57

Dünyanın en dikat çeken yapay zeka şirketlerinden biri olan OpenAI, politikalarını güncelledi. Buna göre daha önce yapay zeka araçlarının askeri ya da savaş amacıyla kullanılmasına izin vermiyordu. Ancak ilgili bölümü kaldıran şirket, artık askeri amaçla yapay zekanın kullanılmasına izin veriyor.

Düzenlemeye silah kısmı dahil edilmedi. Yapay zeka halen silah geliştirme amacıyla kullanılamayacak.

OPENAI YAPAY ZEKANIN KULLANIMINA YÖNELİK POLİTİKASINI GÜNCELLEDİ

Şirket 10 Ocak'tan itibaren yeni kullanım politikaları sayfasına ilgili notları ekledi.

Eski kullanım politikaları sayfasında OpenAI, silah geliştirme, askeri ve savaş, enerji, ulaşım ve su alanlarında kritik altyapıların yönetimi ya da işletilmesi, intihar, kendini kesme ve yeme bozuklukları gibi kendine zarar verme eylemlerini teşvik eden içeriklerde kullanımını yasaklamıştı.

Güncellenen sayfada, askeri ve savaş kullanımıyla ilgili olan kısım kaldırıldı. Diğer uyarılar ise kalmaya devam ediyor.