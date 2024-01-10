Samsung, 2024 yapay zeka vizyonunu açıkladı

Yayınlanma: 10.01.2024 - 11:00

Güncelleme: 10.01.2024 - 11:35

Tüketici elektroniği ve bilişim fuarı CES 2024'te basın toplantısı düzenleyen Samsung Electronics yetkilileri, yapay zeka teknolojisiyle kullanıcıların her zamankinden daha sezgisel ve konforlu bir cihaz deneyimi yaşamasının nasıl sağlanacağına dair vizyonu anlattı.

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen Samsung Üst Yöneticisi (CEO) Jong-Hee (JH) Han, yapay zekanın bağlantılı teknolojiler konusunda insanların günlük yaşamını iyileştirirken, her zaman "kontrollü ve arka planda" çalışmaya devam edeceğini aktardı.

Yapay zekanın ortaya çıkmasıyla daha akıllı ve iyi deneyimlerin yaşama şeklini yeniden tanımlayacağını belirten JH Han, "Samsung'un güçlü cihazlardan oluşan geniş portföyü ve açık kaynak işbirliklerini geliştirme arayışı, yapay zeka ve 'hiper-bağlanabilirlik' özelliklerinin herkese ulaştırılmasına yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.

SAMSUNG YAPAY ZEKAYA YILLARDIR YATIRIM YAPIYOR

Samsung Türkiye Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mert Gürsoy da yapay zekanın, dünyayı dönüştürürken, iletişim ve bağlantılı yaşamı yeni bir noktaya taşıdığını vurgulayarak, "Samsung olarak, yıllardır yapay zekaya stratejik olarak yatırım yapıyoruz. Daha konforlu, sürdürülebilir ve kişiselleştirilebilir bir yaşam tarzı sunabilmek için AI teknolojisinin kilit bir önemi olduğunu düşünüyoruz." görüşünü kaydetti.

Al vizyonunu "toplum, ürün ve deneyim" başlıklarında ele alan Gürsoy, "Samsung olarak bu alanda yol gösterici konumundayız ve bu alandaki yatırımlarımıza ve ürün geliştirmelerimize ara vermeden devam edeceğiz. Tüketicilerimizden de bu çabalarımızın karşılığını görüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Gürsoy, 2023'ü pazar performansı açısından çok başarılı bir şekilde kapattıklarını vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"TV pazarı Türkiye'de 2023 yılında yüzde 10'luk adetsel büyüme performansı gösterip ocak-kasım döneminde yaklaşık 2,2 milyon adete ulaşırken, global pazarda adetsel olarak yüzde 4 daralma gerçekleşti. Cirosal bazda ise yüzde 25 büyüyen pazar 1,4 milyar dolar seviyesine ulaşırken, aynı dönemde global pazarlarda yüzde 10'luk daralma gözlemlendi. Samsung olarak TV kategorisinde cirosal pazar payımızı bir önceki yıla göre 0,6 artışla yüzde 29,5'e ulaştırdık. Toplam satışlar içerisinde 8K performansında diğer ülkelerle kıyaslandığında en yüksek paya ulaşan ülkeler içerisindeyiz. Buzdolabı pazarı göz önüne alındığında, Ocak-Kasım 2023 döneminde pazar büyüklüğü, adette yüzde 13'lük büyüme göstererek 2,1 milyon adete ve yüzde 34 büyüme ile 1,7 milyar dolarlık hacme ulaştı. Sürekli geliştirdiğimiz yeni teknolojilerimiz ve inovatif modellerimiz sayesinde, gardırop tipi buzdolabı kategorisindeki pazar payımız yüzde 60'a ulaştı. Çamaşır makinesi pazarı ise aynı dönemde adette yüzde 15'lik büyüme göstererek 2,2 milyon adete ulaştı. Cirosal baktığımızda ise yüzde 39'luk dolar bazında büyüme ile 1,3 milyar dolarlık hacme ulaştı. Kurutma özellikli çamaşır makineleri segmentinde yüzde 35'lik pazar payına sahip olup 2016'dan bu yana pazar liderliğimizi sürdürüyoruz."

Samsung Electronics Amerika Bağlantılı Deneyim Merkezi Başkanı Jonathan Gabrio da yapay zeka teknolojisinin görsel ekran ürünlerini ve dijital cihazların kullanımını nasıl dönüştürdüğünü aktardı.

SAMSUNG'DAN YENİ YAPAY ZEKA HAMLESİ

Samsung, ilk olarak CES 2020'de tanıtıldıktan sonra bu yıl, yuvarlak formu ve yapay zeka özellikli robotu Ballie için de önemli geliştirmeler sundu. Mutfağa ve yemeğe yönelik deneyimleri geliştirmek için Samsung, "AI Family Hub+2 özellikli 4 Kapılı Bespoke Flex" buzdolabını da tanıttı. Buzdolabı, yeni "AI Vision Inside4" özelliği sunan 32 inçlik ekrana sahip. Bu özellik, buzdolabına konan ve çıkarılan 33 farklı gıda maddesini tanıyan dahili bir kamera kullanıyor ve bu malzemeler üzerinden tarifler öneriyor.

"Anyplace Induction5" serisi ise yapay zeka bağlantısını bir adım öteye taşıyor. "Samsung Food" uygulamasına kaydedilen tarifler, fırının 7 inç genişliğindeki ekranından paylaşılabiliyor, böylece kullanıcılar, yemeklerini hazırlarken içerikleri takip edebiliyor.

Samsung'un yapay zeka teknolojileri, mutfağın dışındaki cihazlarda da yer alıyor. Yeni "BESPOKE AI Combo" kurutmalı çamaşır makinesi, "AI Hub6" özelliğine sahip. Çamaşır yıkama işlemini yöneten sezgisel bir kontrol merkezi görevi gören 7 inç LCD ekran, kullanıcılara kolay ve keyifli bir yıkama ve kurutma deneyimi sunuyor.

Samsung'un yakında piyasaya sunacağı vakumlu ve paspaslı robot süpürge "Bespoke Jet Bot Combo" ise daha kullanışlı ve etkili bir temizlik deneyimi için yapay zekadan yararlanıyor.

Kullanıcıların tüm cihazların durumunu ve konumunu kolayca kontrol edebilmesini mümkün kılan "SmartThings", dijital kat planları oluşturulması konusunda robot süpürgeler gibi bağlı cihazlarda "LiDAR9" teknolojisini kullanıyor. SmartThings, Samsung akıllı telefon ve TV'lerde daha ayrıntılı bir deneyim yaşatmak için geliştirilen "3 Boyutlu Harita Görünümü" özelliğini ise mart ayında kullanıma sunacak.

Akıllı sensörler ve yapay zeka kullanan SmartThings platformu, düşme gibi olağandışı durumları tespit edebiliyor ve belirlenen aile üyelerine ve çalışanlara uyarılar gönderebiliyor.

Bixby sesli asistanı, gelişmiş yapay zeka yetenekleriyle kullanıcının konumunu ve faaliyetlerini anlayarak komutları otomatik olarak en uygun cihazlara yönlendirebiliyor.

Samsung, yapay zeka özellikli ve birbirine bağlı cihazların geleceği konusunda güvenliğin ve gizliliğin önemine de odaklanıyor. Mobil Deneyim Güvenliği Ekibi'nden Shin Baik, hiper bağlantılı çağın temel bir unsuru olarak, şirketin güvenlik çözümlerine değindi.

Etkinlikte ayrıca, Samsung Kurumsal Sürdürülebilirlik Merkezi Başkan Yardımcısı Inhee Chung, Samsung'un daha döngüsel bir ekonomi yaratılmasına yönelik planlarını vurguladı.

Ayrıca, şirketin ABD'de ve belirli Avrupa ülkelerinde hayata geçirdiği "Certified ReNewed" programı, uygun fiyatlı yenilenmiş telefonlar sunuyor. "Galaxy Upcycling" programı ise tüketicilerin eski telefonlarını yaratıcı şekillerde yeniden kullanmasına veya yeniden tasarlamasına imkan tanıyor.

Samsung'un sunduğu teknolojilerdeki sürdürülebilirlik çabalarına katkıda bulunma yolları arasında, "SmartThings AI Enerji Modu" gibi özellikler aracılığıyla ürünlerinin kullanımını enerji açısından daha verimli hale getirmek için yapay zekadan yararlanmak da yer alıyor.

Tesla ile yapılan yeni iş birliği sayesinde "SmartThings Energy", ev içi ve dışında daha kullanışlı hale geliyor.

Samsung, erişilebilirlik özelliklerini artırmak için dijital cihazlara, eller serbest hareketlerine yanıt vermek gibi, yeni özellikler ekliyor. Mobil cihazlar, aramalar sırasında otomatik olarak oluşturulan altyazılar sunuyor. TV'lerde ve ekranlarda, altyazıları sese dönüştüren, yapay zeka özellikli yeni bir metinden konuşmaya dönüştürme özelliği (text-to-speech) bulunuyor.