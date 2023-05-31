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Yapay zekânın dev isimlerinden 22 kelimelik açıklama: 'Yok olma riski azaltılmalı'

Yapay zekâ alanında faaliyet gösteren ve uzmanlaşmış kişilerin yer aldığı kuruluş Center for AI Safety tarafından 22 kelimelik uyarı bildirisi yayınlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.05.2023 - 11:22
Yapay zekânın dev isimlerinden 22 kelimelik açıklama: 'Yok olma riski azaltılmalı'
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Birçok üst düze yapay zeka araştırmacısı, yöneticisi ve mühendisi tarafından oluşturulan Center for AI Safety tarafından yeni bir bildiri yayınlandı.

San Francisco merkezli kâr amacı gütmeyen kuruluş 22 kelimelik bildirisinde "Yapay zeka kaynaklı yok olma riskinin azaltılması, salgın hastalıklar ve nükleer savaş gibi diğer toplumsal ölçekli risklerle birlikte küresel bir öncelik olmalıdır" dedi. 

Kuruluş açıklamasında bildiriyi olabildiğince sade tutarak geniş kitlelere daha kolay yayılmasını amaçladıklarını ifade etti.

Kuruluşun bildirisinin altında Google DeepMind'ın Ceo'su Demis Hassabis, OpenAI'ın CEO'su Sam Altman, 2018 Turing Ödülü sahibi Geoffrey Hinton ve Youshua Bengio gibi isimlerin imzası bulunuyor. 


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