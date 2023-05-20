Yapay Zeka, 'mükemmel' erkek ve kadını çizdi, sonuç tepki topladı
Yeme bozuklukları, ruh sağlığı veya madde kullanım bozukluklarından mustarip erkek ve kadınlara bilgi sağlamayı hedefleyen Bulimia Projesi'nin, yapay zeka ile sözde "mükemmel" insan modellerini resmettiği proje sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.
Her ne kadar proje, deney sonuçlarının "büyük ölçüde gerçek dışı" olduğu konusunda önceden uyarıda bulunsa da ortaya çıkan sonuç eleştirileri de beraberinde getirdi.
Unilad.com'un haberine göre, yapay zeka sosyal medyadan toplanan verilerle mükemmel varlıkların neye benzeyeceğine dair yaklaşık bir sonuç üretti. Fakat habere göre, en azından bir vücut geliştirme sporcusu ya da pilates eğitmeni kadar fit değilseniz, bu tasvir sizler için pek de bir şey ifade etmiyor.
Yapay zekanın oluşturduğu mükemmel insanların teni ağırlıklı olarak, açık veya orta derecede kahverengi ya da kahverengimsi ten rengini ifade eden "zeytin" renginde. Kadınlar çoğunlukla sarı saçlı ve mavi gözlüyken erkekler ise kahverengi saçlı ve koyu renk gözlere sahip olma eğiliminde. Ayrıca erkekler genel olarak devasa kaslara sahip ve dar tişörtler giyiyorlar...
ÇOK FAZLA CİNSELLİK KOKUYOR...
Yaratılan görsellerin çok fazla cinsellik koktuğu iddiaları üzerine açıklama yapan Proje, "Sosyal medyanın hangi içeriğin ne kadar ilgi çektiğine bağlı olarak algoritmalar kullandığı düşünüldüğünde, yapay zeka çizimlerinin neden epeyce cinsellik koktuğunu tahmin etmek hiç de zor değil'' dedi.
Açıklama şöyle devam etti: "Yapay zekanın sosyal medyada sergilenen fiziklerin bu denli tuhaf versiyonlarını bulmasının nedeni, bu platformların gerçekçi olmayan vücut tiplerini teşvik etmesi olabilir."
Unilad'in haberine göre yapay zekanın henüz insanlar hakkında anlayamadığı bazı şeyler var. Ayrıca bu çalışmadan çıkarılması gereken şey ten rengi, saç tipi, sakal tercihi veya fitlik seviyesi bir yana, mükemmel bir insan görüntüsünün olmadığıdır.
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