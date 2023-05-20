Yapay Zeka, 'mükemmel' erkek ve kadını çizdi, sonuç tepki topladı

Unilad.com'un haberine göre, yapay zeka sosyal medyadan toplanan verilerle mükemmel varlıkların neye benzeyeceğine dair yaklaşık bir sonuç üretti. Fakat habere göre, en azından bir vücut geliştirme sporcusu ya da pilates eğitmeni kadar fit değilseniz, bu tasvir sizler için pek de bir şey ifade etmiyor.