Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yapay zekanın öncüsü Geoffrey Hinton; Google'ın OpenAI'yı geride bırakacağını düşünüyor

Yapay zekanın öncüsü Geoffrey Hinton; Google'ın OpenAI'yı geride bırakacağını düşünüyor

5.12.2025 20:52:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Yapay zekanın öncüsü Geoffrey Hinton; Google'ın OpenAI'yı geride bırakacağını düşünüyor

Yapay zekanın öncüsü olarak anılan Prof. Geoffrey Hinton, Google'ın yapay zeka yarışında OpenAI'yı geride bırakmaya başladığını söyledi.

Yapay zeka yarışının hiç olmadığı kadar kızıştığı günümüzde özellikle OpenAI ve diğerleri olarak anılan sektörde yeni aktörler güçlenmeye başladı. Google'ın yapay zeka alanında gücü Gemini ile artmaya devam ederken, daha önce Google'de uzun yıllar çalışıp ayrılan ve yapay zekanın öncüsü olarak anılan Geoffrey Hinton konu hakkında Business Insider'a açıklama yaptı. 

Yapay zeka alanında akademik çalışmalarına devam eden Hinton, Google'ın yapay zeka yarışında nasıl bu kadar geride kaldığını anlamadığını ancak son zamanlarda OpenAI'ın ChatGPT'sini geçmeye başladığını söyledi. 

Hinton'a göre Google, bu şekilde devam ederse ilerleyen dönemde OpenAI'ı geçebilir. Hatta tahminine göre Google bu yarışı en nihayetinde kazanacak.

Google'ın son yapay zeka modelinin başarılı çıkışının ardından, şirketin Meta'ya kendi yapay zeka çiplerini tedarik etmek için milyar dolarlık bir anlaşmaya varabileceği yönündeki haberler de şirketin hisselerini yükseltti. Hinton, Google için kendi çiplerini üretmenin büyük bir avantaj olduğunu düşünüyor.

Hinton, Google'ın çok sayıda çok iyi araştırmacısı ve elbette çok sayıda verisi ve veri merkezinin olduğunu vurgulayarak: "Tahminimce Google kazanacak." dedi.

İlgili Konular: #google #Yapay zeka #OpenAI ChatGPT #Geoffrey Hinton

İlgili Haberler

12 milyar yıl öncesine ait Samanyolu benzeri dev galaksi keşfedildi
12 milyar yıl öncesine ait Samanyolu benzeri dev galaksi keşfedildi Bilim insanları, 12 milyar yıl önce oluşan ve Samanyolu Galaksisi'ne benzeyen yeni bir dev sarmal galaksi keşfetti.
Resident Evil Requiem için yeni ayrıntılar gelecek
Resident Evil Requiem için yeni ayrıntılar gelecek Resident Evil Requiem için 11 Aralık'ta yeni görüntüler paylaşılacak.
WhatsApp'taki yapay zeka uygulamalarına soruşturma
WhatsApp'taki yapay zeka uygulamalarına soruşturma Avrupa Birliği (AB), Meta'nın diğer yapay zeka sağlayıcılarının WhatsApp'a erişimini kısıtlayan politikası hakkında soruşturma açtı.