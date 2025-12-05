Yapay zekanın öncüsü Geoffrey Hinton; Google'ın OpenAI'yı geride bırakacağını düşünüyor

Yapay zeka yarışının hiç olmadığı kadar kızıştığı günümüzde özellikle OpenAI ve diğerleri olarak anılan sektörde yeni aktörler güçlenmeye başladı. Google'ın yapay zeka alanında gücü Gemini ile artmaya devam ederken, daha önce Google'de uzun yıllar çalışıp ayrılan ve yapay zekanın öncüsü olarak anılan Geoffrey Hinton konu hakkında Business Insider'a açıklama yaptı.

Yapay zeka alanında akademik çalışmalarına devam eden Hinton, Google'ın yapay zeka yarışında nasıl bu kadar geride kaldığını anlamadığını ancak son zamanlarda OpenAI'ın ChatGPT'sini geçmeye başladığını söyledi.

Hinton'a göre Google, bu şekilde devam ederse ilerleyen dönemde OpenAI'ı geçebilir. Hatta tahminine göre Google bu yarışı en nihayetinde kazanacak.

Google'ın son yapay zeka modelinin başarılı çıkışının ardından, şirketin Meta'ya kendi yapay zeka çiplerini tedarik etmek için milyar dolarlık bir anlaşmaya varabileceği yönündeki haberler de şirketin hisselerini yükseltti. Hinton, Google için kendi çiplerini üretmenin büyük bir avantaj olduğunu düşünüyor.

Hinton, Google'ın çok sayıda çok iyi araştırmacısı ve elbette çok sayıda verisi ve veri merkezinin olduğunu vurgulayarak: "Tahminimce Google kazanacak." dedi.