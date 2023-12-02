Yapay zekanın yeni mesleği terzilik

Yayınlanma: 02.12.2023 - 14:41

Güncelleme: 02.12.2023 - 14:41

Yapay zeka heyecanı hızla yayılmaya devam ediyor ve yapay zekanın hayatımızı kolaylaştırabileceği ve hatta daha üretken hale getirebileceği yeni yollar bulmaya devam ediyoruz. Başarılı bazı sonuçlar elde edilen en son deney, yapay zekanın bir giysinin yalnızca tek bir görüntüsüne bakarak giysiyi yeniden oluşturabildiğini gösteriyor.

SİSTEM 1 MİLYON GİYSİ GÖRÜNTÜSÜYLE EĞİTİLDİ

Chip'in ayrıntılarına yer verdiği çalışmada deneyin ilgi çekici olduğu rahatlıkla söylenebilir ve araştırmacıların belirttiğine göre AI, kendisine gösterilen kıyafetleri yeniden oluşturmakta yüzde 95,7’lik bir başarı oranı elde etti. Deneyin merkezinde iki aşamalı bir yapay zeka sistemi olan Sewformer bulunuyor.

Araştırmacılar, bu sistemi 1 milyon giysi görüntüsü üzerinde eğitti ve tüm bu eğitimler de işe yaramış gibi görünüyor. Sistem, artık bir görsele tek bir bakış atarak çeşitli parçaların nerede bir araya geldiğini ve onu yeniden oluşturmak için hangi desenleri kullanması gerektiğini anlamak için giysiyi çözümleyebiliyor. Bu, yapay zeka tarafından üretilen kıyafetleri, kendisinden önceki tüm deneylerden daha gerçekçi hale getirebilir.

Araştırmacılar, bu tür bir sistemin olası en önemli kullanımlardan birinin sanal gerçeklik veya metaverse aracılığıyla olacağını söylüyor. Bu, geliştiricilerin teknolojiyi giysilerin dijital versiyonlarını yeniden oluşturmak ve ardından dijital dünyaya yerleştirmek için kullanmalarına imkan tanıyacaktır. Bu sayede kullanıcılar, metaverse’de gerçek dünyadaki kıyafetleri yeniden oluşturabilir ve ayrıca geliştiriciler ve giyim yaratıcıları dijital dünyadaki ürünleri için ücret almanın yeni yollarını edinebilir.

Elbette, yapay zeka yapımı giysiler için, bir giysiyi giyen birinin fotoğrafını çekmek, sonra onu yeniden oluşturmak ve yeni tasarımlar yapmak için onu geliştirmek gibi başka olasılıklar da olabilir. Deneye ilişkin bir çalışma şu anda ön baskı sunucusu arXiv’de yer alıyor.