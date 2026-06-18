Yasak sonrası yeni dönem: Threads, Türkiye'ye geri döndü

Instagram üzerinden hızlıca hesap oluşturma imkanı sunan ve X (eski Twitter) alternatifi olarak öne çıkan Threads, Rekabet Kurumu’nun aldığı geçici tedbir kararı doğrultusunda 29 Nisan 2024 tarihinde erişime kapatıldı.

Kararın gerekçesi, Threads’in Instagram ile veri paylaşımı yoluyla Meta’nın hakim durumunu kötüye kullandığı ve rekabet hukukuna aykırı hareket ettiği iddialarıydı.

Bu süreçte kullanıcı profillerinin izinsiz birleştirilmesi ve verilerin platformlar arası aktarımı tartışmaların odağı haline geldi. Meta, kararın ardından Türkiye’deki Threads hesaplarını devre dışı bırakmak zorunda kaldı ve kullanıcılar uzun bir bekleyiş dönemine girdi.

TÜRKİYE’DE YENİDEN ERİŞİME AÇILDI

Ancak bugün o bekleyiş sona erdi. Meta’dan yapılan resmi duyuruyla Threads, Türkiye’de yeniden erişime açıldı.

Kullanıcılar artık uygulamayı indirebiliyor veya threads.net üzerinden mevcut hesaplarını aktif hale getirebiliyor; eski paylaşımlar, etkileşimler ve takipçi listeleri geri geliyor.

Meta, bu hafta aylık aktif 500 milyon kullanıcıya ulaştığını açıkladığı Threads’in, vizyonunun insanların fikirlerini ifade edip paylaşabileceği, pozitif ve yaratıcı bir kamusal sohbet alanı yaratmak olduğunu belirtti. Şirket bu hedefle paralel olarak, platformu topluluğundan gelen geri bildirimler doğrultusunda geliştirmeye devam ettiğinin altını çizdi.

THREADS’DEKİ YENİLİKLER

Meta geçtiğimiz bu dönemde, kullanıcıların deneyimleri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarını sağlamak, erişimlerini en üst düzeye çıkarmak ve özel anları yakalamalarını sağlamak amacıyla kullanıma sunduğu yeni özellikleri paylaştı:

Gelişmiş Web Deneyimi: Threads.com ile kişiselleştirilebilir, çok sütunlu bir masaüstü düzeni sunuldu. Kullanıcılar artık favori aramalar, özel akışlar, bildirimler ve analizler için gerçek zamanlı otomatik güncellemelerle desteklenen ayrı sütunları istedikleri gibi sabitleyebiliyor.

Threads Toplulukları: Spor, müzik ve TV gibi farklı ilgi alanlarına yönelik, herkesin katılabileceği samimi alanlar sunuluyor. Böylece kullanıcılar kendileriyle aynı ilgi alanlarını paylaşan kişilerle anlamlı bağlar kurabiliyor.

Özel ve Paylaşılan Akışlar: Threads’de artık ilgi alanlarına özel akışlar aracılığıyla düzenleme özelliği mevcut. Kullanıcılar bu akışları herkese açık hale getirebiliyor ve bağlantılar ya da direkt mesajlar üzerinden başkalarıyla paylaşabiliyor.

Direkt ve Grup Mesajlaşma: Kullanıcılar artık doğrudan uygulama içinden, medya desteği ve güçlü gizlilik kontrolleri eşliğinde sohbeti bire bir sürdürebiliyor veya arkadaşlarını maksimum 50 kişilik grup sohbetlerinde bir araya getirebiliyor.

Canlı Sohbetler: Kullanıcılar, önemli kültür ve spor etkinlikleri sırasında dinamik, herkese açık grup sohbetlerine katılabiliyor. Canlı skorlar, gerçek zamanlı anketler ve “yazıyor” göstergeleri sunan Canlı Sohbetler ile gerçek zamanlı deneyimler yaşayabiliyor.

İçerik Üreticisi ve İşletme Araçları: İçerik üreticileri ve işletmeler için 100 adede kadar fikir kaydetmeyi mümkün kılan taslak özelliği, web üzerinde içerik planlama işlevi ve detaylı profil analizleri kullanıma sunuyor.

MEVCUT HESABINIZI NASIL YENİDEN ETKİNLEŞTİREBİLİRSİNİZ?

Önceden kullandığınız bir hesabınız varsa ve Threads'e geri dönmek istiyorsanız, mevcut giriş bilgilerinizle Threads uygulaması veya threads.com üzerinden giriş yapmanız yeterli oluyor. Tekrar giriş yaptığınızda, Instagram hesabınıza bağlı olan mevcut hesabınızı yeniden etkinleştirmeyi veya telefon numaranızla yeni bir hesap oluşturmayı seçebiliyorsunuz.

Önceki hesabınızı yeniden etkinleştirirseniz eski gönderileriniz, etkileşimleriniz ve takipçileriniz geri yükleniyor. İçerikleriniz hem sizin tarafınızdan hem de Threads'deki diğer kullanıcılar tarafından anında görülebilir oluyor.

NASIL YENİ HESAP OLUŞTURABİLİRSİNİZ?

Yeni bir Threads hesabı açmak için Threads uygulamasını indirebilir veya threads.com web sitesini ziyaret ederek telefon numaranız veya Instagram hesabınız ile Threads hesabı oluşturabilirsiniz.