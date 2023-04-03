Yaşam barındırdığı düşünülen gezegenin sıcaklığı ölçüldü

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 07:20

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 07:20

Uzaydaki yeni gözlerimiz olan James Webb Uzay Teleskobu'nun tek yaptığı şey görmek değil. Son derece detaylı bir şekilde görebilen bu teleskop, bu özelliği sayesinde sıcaklık ölçümü de yapabiliyor.

2017'de boyut ve kütle bakımından kabaca Dünya'ya benzeyen 7 gezegenli Trappist-1 sistemindeki Trappist-1b isimli kayalık gezegenini sıcaklığını ölçmek isteyen araştırmacılar, James Web'in "Orta Kızılötesi Enstrümanı" diye çevrilebilecek Mid-Infrared Instrument'ı (MIRI) kullandılar.

YAŞANABİLİR OLDUĞU DÜŞÜNÜYOR

Astronomların "yaşanabilir" olabileceğini düşündüğü Trappist-1b, James Webb'e göre fırın sıcaklığında bir gezegen.

Yıldızın parlaklığını çıkararak gezegenin ne kadar kızılötesi ışık yaydığını hesaplamaya çalışan araştırmacılar, Trappist-1b isimli gezegenin gündüz sıcaklığının 230 santigrat derece olduğunu buldular. Bu sıcaklık pizza, pide pişirilebilecek bir değer.

Karbondioksit içermeyen atmosfersiz bir gezegen.

Webtekno'da yer alan habere göre Fransa Atom Enerjisi Komisyonu (CEA), normalde bir atmosfer olduğunda görülen "ısının yeniden dağıtılma" durumunun bu gezegende olmadığını söyledi. Ayrıca olsaydı ışığın bir kısmını emmiş olması gereken karbondioksidin de bu gezegende bulunmadığı görüldü.

Trappist-1e, yıldızına en yakın gezegen olduğu için zaten yaşanılamaz olduğu tahmin ediliyordu.

Trappist-1 sistemi, Güneş Sistemi'ne sadece 40 ışık yılı uzaklıkta olan ve bir kırmızı cücenin etrafında dönen 7 gezegenden oluşuyor. Trappist-1b ise yıldıza en yakın gezegen. Araştırmacılara göre burada yer alan Trappist-1e, Trappist-1f ve Trappist-1g'de yaşam olma ihtimali bulunuyor. Bu bölgedeki gezegenler yaşam için gerekli kabul edilen sıvı suyu barındırabilecek bir konumdalar.

James Webb Uzay Teleskobu, yaptığı bu keşiflere "bu kadar beklediğimize değdi" dedirtiyor. Önümüzdeki dönemde sayısız keşif yapmasını beklediğimiz James Webb, Trappist-1'deki diğer gezegenlerin de sıcaklığını ölçmeye çalışacak.