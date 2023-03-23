James Webb Uzay Teleskobu ötegezegende toz fırtınası tespit etti

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 17:10

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 17:10

James Webb Uzay Teleskobu ile kaydedilen toz fırtınası, Dünya'ya yaklaşık 40 ışık yılı mesafede olan ve Güneş Sistemi'nin dışındaki VHS 1256b olarak bilinen bir ötegezegende bulunuyor.

NASA'ya göre, uzay teleskobu tarafından tespit edilen fırtınanın, Dünya'daki kurak bir bölgede karşılaşılan ve silikatlardan oluşan örneklerin aksine daha çok kaya parçacıklarından meydana gelen bir sis kümesi olduğu belirtiliyor.

James Webb'den elde edilen bilgileri inceleyen Arizona Üniversitesi'nden uzman ekip, bulgularda, "olağanüstü netlikte" su, metan gazı ve karbonmonoksit gözlemlendiğini ve bunun dışında karbondioksit varlığına işaret eden kanıtların da tespit edildiğini kaydetti.

Sand…coarse, rough, gets everywhere. We may have found it on VHS 1256 b, a Tatooine-like world orbiting twin suns. Among other molecules, Webb detected silicate dust grains in its atmosphere. The larger grains may be like very hot, small sand particles: https://t.co/cl0jPDVYST pic.twitter.com/nwgMPpXFH4 — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) March 22, 2023

Santa Cruz California Üniversitesi'nden Andrew Skemer, gözleme ilişkin, "Hiçbir teleskop, tek bir hedef için aynı anda bu kadar çok bilgiye erişememişti. Ötegezegenin dinamik bulut ve hava sistemlerini detaylandıran Webb Teleskobu'ndan tek bir görüntüde çok sayıda molekül görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek aylarda gözlem hakkında öğrenilecek çok daha fazla bilgi olduğunun altını çizen İskoçya'daki Edinburgh Üniversitesinden Beth Biller de "Sadece birkaç saatlik gözlemle ek keşifler yapmak için sonsuz gibi görünen bir potansiyele sahibiz" ifadesini kullanarak gözlemin önemine dikkat çekti.



