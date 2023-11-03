Bilimden güneş kremine alternatif 'süper sentetik melanin'

Yayınlanma: 03.11.2023 - 11:16

Güncelleme: 03.11.2023 - 11:16

Bilim insanları özellikle kanser oluşumunu engellemek adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalara ek olarak cilt kanserini önemli ölçüde engelleyen düzenli güneş kremi kullanmaya alternatif olarak yeni bir gelişme yaşandı. Northwestern Üniversitesindeki bilim insanları insan cildinde iyileşmeyi hızlandıran sentetik bir melanin geliştirmeyi başardı.

YENİ BULUŞ KREM OLARAK UYGULANDIĞINDA CİLDİ KORUYOR

Melanin, doğadaki üç kahverengi pigmentten biri olarak tanımlanıyor ve suda erimeyen genillikle de kahverengi ya da sarı olabiliyor. Fazla yoğunlaştığı yerlerde ise daha koyu bir renk halini alabilen 'pigment'tir. Ciltte oluşan kanser genellikle melanoma olarak adlandırılır ve hücrelerin kontrolsüz olarak çoğalmasından kaynaklanır. Güneş kremi kullanmak, cilt kanserine yakalanma riskini düşürür. Bu yüzden koruyucu kremleri kullanmak gerekiyorken, oluşturulan yeni sentetik melanin, krem halinde uygulandığında cildi güneşten koruyor. Bunun yanı sıra kimsayasal yanıkları da iyileştiriyor.

Nature NPJ Regenerative Medicine'de yayınlanan çalışma, önemli noktalara değiniyor. Öncelikle süper melanın adı verilen bu pigment, farelerde test edildi, daha sonra bağışlanan insan derileri üzerinde. Sentetik melanin ultraviyole kaynaklı radyasyon hasarlarını azalttı. Bu hasarı azaltmanın ötesinde hasarı önlemesiyle dikkat çekti.

Gerçek bir melanin gibi davranan sentetik melanin, cilde yapılan toksik saldırılardaki radikalleri emiyor ve cildi koruyor. Elde edilen ilk sonuçlara göre sentetik melanin deri tarafından kolayca emiliyor.

Yapılacak deneyler öncelikle hayvanlar daha sonra da insanlar üzerinde gerçekleştirilecek.

Bunun yanında melaninin giysilerde koruyucu boya olarak kullanılması üzerinde de çalışılıyor. Temel prensip ise pigmentin toksinleri, özellikle de sinir gazını absorbe edebileceğinin düşünülmesi. Çalışmanın yazarları, konu hakkında daha fazla çalışma yapmayı ve deneylerin sayısını artırmayı hedefliyor.