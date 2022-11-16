Yemek pişirmek için yakılan en eski ateşin kanıtları bulundu
İsrail'de arkeoloji bölgesinde bulunan sazan balığı benzeri bir balığın kalıntıları analiz edildiğinde balığın 780.000 yıl önce pişirildiği ortaya çıktı.
Kudüs, Tel Aviv ve Bar-Ilan Üniversitesinde çalışan araştırmacılar, Steinhardt Doğa Tarihi Müzesi, Oranim Akademik Kolje, İsrail Okyanus Bilim ve Göl Bilim Araştırma Enstitüsü, Londra Doğa Tarihi Müzesi ve Mainz – Johannes Gutenberg Üniversitesi ile beraber önemli bir keşif yaptı.
DAHA ÖNCEKİ ARAŞTIRMALARA GÖRE 170 BİN YIL ÖNCESİNE DAYANIYORDU
Populer Science Türkçe'de yer alan detaylara göre İsrail’deki Gesher Benot Ya’aqov arkeoloji bölgesinde bulunan sazan balığı benzeri bir balığın kalıntıları yakından analiz edildiğinde, balığın yaklaşık 780.000 yıl önce pişirildiği ortaya çıktı.
Besinin ısıtıldığı sıcaklığın kontrol edilmesi yoluyla işlenmesi şeklinde tanımlanan pişirme, geniş yelpazeli yöntemleri içerisinde barındırıyor. Pişirmenin şimdiye kadarki en eski kanıtı yaklaşık 170.000 yıl öncesine dayanıyor. İlk insanların pişirme için ne zaman ateş kullanmaya başladığı sorusuysa yüz yılı aşkın süredir bilimsel bir tartışma konusu olmuştu.
Nature Ecology and Evolution bülteninde yayımlanan yeni bulgular, konuya yeni bir ışık tutuyor.
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