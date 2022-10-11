Bilim dünyasından kırmızı renk için şaşırtan araştırma

11 Ekim 2022 Salı, 11:52

Renklerin beynimizde oluşturduğu sinyaller bize hiçbir yazıya ya da söze gerek olmadan bazı şeyler anlatabiliyor. Özellikle kırmızı rengin uyarıcı bir etkisi olduğu bilinirken, bilim insanları da kırmızı rengin beynimizde nelere yol açtığı konusuna şaşırtıcı bir yanıt verdi.

FARKLI BİR YÖNTEM KULLANILDI

Webtekno'nun yer verdiği habere göre eLife dergisinde yayımlanan araştırmada bilim insanları, kırmızı rengin beyin dalgalarını gerçekten de daha güçlü tetikleyip tetiklemediğini inceledi. Çalışmada ‘V1’ olarak bilinen erken görsel kortekse odaklanıldı. Bu korteks, beyindeki en büyük görsel alan ve retinanın girdisini ilk alan bölgeydi.

Bilim insanları, bir rengin beyinde nasıl bir etki yarattığını görmek için diğer çalışmaların aksine farklı bir yöntem kullandı. Çalışmada beyinde bir rengi algılamamızla oluşan gama dalgalanmalarını, beynin manyetik aktivitelerini ölçmek için bir yöntem olan ‘manyetoensefalografi’ ile inceledi. Çalışmaya 30 gönüllü katıldı.

Elde edilen sonuç oldukça ilginçti: Beynimizde büyük bir etkiye sahip olduğu bilinen kırmızı, aslında yeşil renk ile aynı şiddette gama dalgalanması oluşturuyordu. Mavi renk hakkındaysa daha önceki araştırmalar yeniden doğrulandı: Mavi, erken görsel kortekste en az sinirsel tepkiye yol açan renk idi.