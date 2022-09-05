Yengeç kabuğundan doğada çözünen pil üretildi
Bilim insanları, yengeç kabuklarından yapılan yeni bir biyobozunur batarya türü geliştirdi.
ABD'deki Maryland Üniversitesi'nden bir ekip, çinko piller için gerekli elektrolitin, kitin ürününün bir türevi olan kitosan kullanılarak yapılabileceğini keşfetti.
Bu malzeme mantarlardan kalamarlara kadar her şeyde bulunuyor fakat en bol kaynağı deniz kabuklularının dış iskeleti.
NTV'de yer alan habere göre, elektrolit için kitosan kullanmak, sadece birkaç ay içinde pilin yaklaşık üçte ikisinin mikroplar tarafından parçalanabileceği anlamına geliyor.
Araştırmayı yöneten Maryland Üniversitesi Malzeme İnovasyonu Merkezi Direktörü Profesör Liangbing Hu, "Çok miktarda pil üretiliyor ve tüketiliyor, bu da çevre sorunlarının olasılığını artırıyor" dedi.
Çinko pil aynı zamanda, akıllı telefonlardan elektrikli arabalara kadar her şeyde kullanılan lityum iyon pillere daha ucuz ve daha sürdürülebilir bir alternatif sunuyor.
Profesör Hu, "Gelecekte umarım pillerdeki tüm bileşenler biyobozunur olur" dedi.
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