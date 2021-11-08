Japonya'da bir yengeç 5 milyon yene satıldı
Japonya'nın Işikawa eyaletinde mezata çıkarılan kar yengeci, 5 milyon yene (44 bin dolar) alıcı buldu.
Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, Japon Denizi kıyısındaki Kanazawa limanında sezonun ilk yengeç hasadı yapıldı.
Mezatta 14,5 santimetre kabuk enindeki 1,5 kilogramlık kar yengeci, 5 milyon yene satıldı.
Kazanan teklifi veren kişinin, eyalette kaplıca işleten bir firmanın restoran şefi olduğu açıklandı.
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