Japonya'da bir yengeç 5 milyon yene satıldı

Japonya'nın Işikawa eyaletinde mezata çıkarılan kar yengeci, 5 milyon yene (44 bin dolar) alıcı buldu.

AA
08 Kasım 2021 Pazartesi, 07:47
Japonya'da bir yengeç 5 milyon yene satıldı
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Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, Japon Denizi kıyısındaki Kanazawa limanında sezonun ilk yengeç hasadı yapıldı.

Mezatta 14,5 santimetre kabuk enindeki 1,5 kilogramlık kar yengeci, 5 milyon yene satıldı.

Kazanan teklifi veren kişinin, eyalette kaplıca işleten bir firmanın restoran şefi olduğu açıklandı.




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