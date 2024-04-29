Yeni araştırma yaşlı olarak kabul edilen yaşı açıklıyor

Yayınlanma: 29.04.2024 - 03:26

Güncelleme: 29.04.2024 - 03:26

İnsanların yaşlılığın ne zaman başladığına dair fikirleri kendi yaşlarıyla beraber değişir. Yeni araştırmalar, günümüzde yaşlılığın eskisinden daha geç başladığını düşündüğümüzü gösteriyor, ancak bu eğilim sonsuza kadar devam etmeyebilir.

Chip'in aktardığı Almanya, ABD ve Lüksemburg’dan bilim insanları, Alman Yaşlanma Araştırması adı verilen ve on yıllardır süren bir araştırmaya katılan 14 binden fazla kişiden veri topladı. Katılımcılar 1911 ile 1974 yılları arasında doğan birkaç nesli kapsıyordu ve her biri, yaşları 40 ile 100 arasında olan 25 yıllık bir süre boyunca sekize kadar yanıt verdi. Yeni makalenin ana sorularından biri ve konusu “Birini kaç yaşında yaşlı olarak tanımlarsınız?” sorusuydu.

YAŞ ALDIKÇA YAŞLILIĞA BAKIŞ DA DEĞİŞİYOR

1911 doğumlular 65 yaşında kendilerine bu soru sorulduğunda yaşlılığın ortalama 71 yaşında başladığını söylediler. Soru, 1956’da doğan ve 65 yaşına gelen kişilere tekrarlandığında, bunun yerine eşiği 74 olarak belirlediler. Baş yazar Markus Wettstein, yaptığı açıklamada bunun sebeplerinin birinin yaşam beklentisinin artması ve sağlık hizmetlerinin iyileşmesi olabileceğini söyledi.

Aynı eğilim bireysel düzeyde de gözlendi. Ortalama olarak, her katılımcı dört ya da beş yaş yaşlandıkça, yaşlılığın başlangıcına ilişkin tahminleri bir yıl arttı. Kadınlar yaşlılık eşiğini erkeklere göre ortalama iki yıl daha geç olarak belirttiler. Ayrıca kişilerin bireysel tahminini etkileyen başka faktörler de bulunuyordu. Örneğin sağlık durumu daha kötü olan, daha yalnız olan veya daha yaşlı “hisseden” kişiler genellikle yaşlılığın daha erken başladığına inanıyordu.

Wettstein, “yaşlılığı erteleme eğiliminin, yaşlı insanlar ve yaşlanma konusunda daha olumlu görüşlere yönelik bir eğilimi ne ölçüde yansıttığı veya daha doğrusu tam tersi belirsiz; belki de insanlar yaşlılığı istenmeyen bir durum olarak gördükleri için yaşlılığın başlangıcı erteleniyor” dedi.

Ayrıca katılımcıların tamamının tek bir ülkeden (Almanya) olması nedeniyle çalışmanın bazı sınırlamaları bulunuyor ve diğer halklarda bu sonuçlar değişebilir. Araştırmacılar, gelecekteki çalışmaların bu konuyu ele almanın yanı sıra, yaşlılığın başlangıcı algısını erteleme eğiliminin yavaşlamaya devam edip etmediğini incelenmesi gerektiğini söylüyor.

Araştırma Psychology and Aging dergisinde yayınlandı.