PlayStation DualSense Edge oyun kontrolcüsü için fiyat verildi
PlayStation DualSense Edge oyun kontrolcüsünün fiyatı daha bugün açıklandı. Kontrolcü Xbox Series Elite Controller 3'e rakip olarak piyasaya sürülmüştü.
Sony'nin oyun tarafında iddialı olduğunu biliyoruz. Şirket PlayStation ile pazarı domine etmeye çalışırken DualSense Edge oyun kontrolcüsünü Xbox tarafında yer alan Elite serisine rakip olarak çıkartmıştı. Daha profesyonel bir deneyim sunan cihazın fiyatı da açıklanmamıştı.
KONTROLCÜ 2023 YILINDA 199 DOLARDAN SATIŞA SUNULACAK
PS5 için en gelişmiş kontrolcü pozisyonunda olan cihazın 26 Ocak itibarıyla satışa çıkması bekleniyor ve fiyatı da 199 dolar olacak. 2023 yılının ilk ayında piyasaya sürülmesi beklenen kontrolcünün Türkiye fiyatı ise henüz belli değil.
Cihazın özellikleri arasında ise en dikkat çeken şüphesiz değiştirilebilen analog tuşlar taşıyor ve arkada özelleştirilebilen ekstra butonlar da yer alıyor. Bu detaylar da kullanıcıya daha iyi bir tutuş deneyimi sunuyor.
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