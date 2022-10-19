Epic Games'in yeni ücretsiz olarak vereceği oyunlar belli oldu
Epic Games her hafta ücretsiz bir şekilde oyunlar vermeye devam ediyor. Bu hafta ise toplamda 210 TL değerinde iki oyun hediye ediyor.
Epic Games, sınırlı süre boyunca normalde ücretli olan oyunlar arasından seçtiklerini ücretsiz bir şekilde veriyor. Bu hafta ise iki yeni oyunu ücretsiz olarak oyunseverlerin karşısına çıkartıyor.
İKİ YENİ OYUNU ÜCRETSİZ BİR ŞEKİLDE OYUN KÜTÜPHANENİZE EKLEYEBİLİRSİNİZ
Epic Games tarafından sunulan iki oyundan ilki normalde 179 TL değerinde olan Fallout 3: Game of the Year Edition oluyor. Popüler oyun serisinin üçüncü oyununu ücretsiz bir şekilde oyunseverler ile buluşturan platformun bir diğer ücretsiz sunduğu oyun ise 31 TL değerinde olan Evoland Legendary Edition.
20 Ekim'den 27 Ekim'e kadar ücretsiz sahip olunabilecek olan bu oyunlar, daha sonrasında yeni ücretsiz oyunlara yerini bırakacak ve tekrar 'ücretli' hale gelecekler.
Epic Games ücretsiz oyunlar Epic Games Epic Games yeni ücretsiz oyun Fallout 3: Game of the Year Edition
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