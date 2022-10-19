Epic Games'in yeni ücretsiz olarak vereceği oyunlar belli oldu

19 Ekim 2022 Çarşamba, 20:04

Epic Games, sınırlı süre boyunca normalde ücretli olan oyunlar arasından seçtiklerini ücretsiz bir şekilde veriyor. Bu hafta ise iki yeni oyunu ücretsiz olarak oyunseverlerin karşısına çıkartıyor.

İKİ YENİ OYUNU ÜCRETSİZ BİR ŞEKİLDE OYUN KÜTÜPHANENİZE EKLEYEBİLİRSİNİZ

Epic Games tarafından sunulan iki oyundan ilki normalde 179 TL değerinde olan Fallout 3: Game of the Year Edition oluyor. Popüler oyun serisinin üçüncü oyununu ücretsiz bir şekilde oyunseverler ile buluşturan platformun bir diğer ücretsiz sunduğu oyun ise 31 TL değerinde olan Evoland Legendary Edition.

20 Ekim'den 27 Ekim'e kadar ücretsiz sahip olunabilecek olan bu oyunlar, daha sonrasında yeni ücretsiz oyunlara yerini bırakacak ve tekrar 'ücretli' hale gelecekler.