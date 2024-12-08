Yeni bir araştırmaya göre bitter çikolata tip 2 diyabet riskini düşürüyor
Yeni bir araştırma, bitter çikolatanın tip 2 diyabet riskini yüzde 21 oranında düşürdüğünü ve kilo alımına engel olduğunu ortaya çıkardı.
Harvard Üniversitesi Halk Sağlığı Fakültesi'nin yeni bir araştırması, bitter çikolatanın sağlık üzerindeki olumlu etkilerini ortaya koydu. Yaklaşık 200.000 ABD'li yetişkin üzerinde gerçekleştirilen kapsamlı çalışma, haftada beş porsiyon bitter çikolata tüketiminin tip 2 diyabet riskini yüzde 21 oranında azaltabileceğini gösterdi.
BİTTER ÇİKOLATAYI SAĞLIKLI TÜKETMEK MÜMKÜN
Donanımhaber'de yer alan araştırmaya göre göre bitter çikolata, sadece diyabet riskini düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda kilo alımı üzerinde de olumlu bir etki gösteriyor. Sütlü çikolatadan farklı olarak, bitter çikolata tüketimi kilo alımıyla ilişkilendirilmiyor ve metabolik sağlık açısından önemli avantajlar sunuyor.
Bu avantajlar, bitter çikolatanın yüksek oranda flavanol içeriğinden kaynaklanıyor. Bu polifenol antioksidan, kalp sağlığını desteklerken aynı zamanda tip 2 diyabet riskini düşürüyor. Yüzde 50-80 kakao içeren bitter çikolata, 3,65 mg/gm ile en yüksek flavan-3-ol içeriğine sahip.
Ayrıca araştırmacılar, bitter çikolatadaki biyoaktif bileşiklerin insülin duyarlılığını artırdığını, pankreas hücrelerini koruduğunu ve enflamatuar süreçleri azalttığını da tespit etti. Bu mekanizmalar, şeker metabolizmasını destekleyerek diyabet riskini düşürmeye yardımcı oluyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Rusya'dan ilk açıklama!
- Cihatçılar Şam'ı ele geçirdi
- Suriye Başbakanı konutundan böyle çıkarıldı
- 'İsrailcilerin sevinci yarım kalacak'
- 'Esad ve ailesi Moskova'ya vardı'
- Esad'ın uçağı düşürüldü mü?
- 'Direnişle karşılaşmadan...'
- İsrailli bakandan 'Kürtler, Dürziler ve ittifak' mesajı
- Ankara'dan ilk Suriye açıklaması
- 'Suriyelilerin dönmesi ekonomiyi nasıl etkiler?'