Yeni bir araştırmaya göre bitter çikolata tip 2 diyabet riskini düşürüyor

Yayınlanma: 08.12.2024 - 18:39

Güncelleme: 08.12.2024 - 18:39

Harvard Üniversitesi Halk Sağlığı Fakültesi'nin yeni bir araştırması, bitter çikolatanın sağlık üzerindeki olumlu etkilerini ortaya koydu. Yaklaşık 200.000 ABD'li yetişkin üzerinde gerçekleştirilen kapsamlı çalışma, haftada beş porsiyon bitter çikolata tüketiminin tip 2 diyabet riskini yüzde 21 oranında azaltabileceğini gösterdi.

BİTTER ÇİKOLATAYI SAĞLIKLI TÜKETMEK MÜMKÜN

Donanımhaber'de yer alan araştırmaya göre göre bitter çikolata, sadece diyabet riskini düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda kilo alımı üzerinde de olumlu bir etki gösteriyor. Sütlü çikolatadan farklı olarak, bitter çikolata tüketimi kilo alımıyla ilişkilendirilmiyor ve metabolik sağlık açısından önemli avantajlar sunuyor.

Bu avantajlar, bitter çikolatanın yüksek oranda flavanol içeriğinden kaynaklanıyor. Bu polifenol antioksidan, kalp sağlığını desteklerken aynı zamanda tip 2 diyabet riskini düşürüyor. Yüzde 50-80 kakao içeren bitter çikolata, 3,65 mg/gm ile en yüksek flavan-3-ol içeriğine sahip.

Ayrıca araştırmacılar, bitter çikolatadaki biyoaktif bileşiklerin insülin duyarlılığını artırdığını, pankreas hücrelerini koruduğunu ve enflamatuar süreçleri azalttığını da tespit etti. Bu mekanizmalar, şeker metabolizmasını destekleyerek diyabet riskini düşürmeye yardımcı oluyor.