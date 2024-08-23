Yeni bir yöntemle Ay toprağından su üretildi

Yayınlanma: 23.08.2024 - 19:50

Güncelleme: 23.08.2024 - 19:50

İnsanlığın uzaydaki yaşam emellerine ulaşmasındaki en büyük engel 'su kaynağının' olmamasından kaynaklanıyor. Çin'deki bilim insanları bu soruna bir çözüm bulmuş olabilir. Çin'in 2020 yılında Ay'dan toprak örneği getiren uzay aracı Chang'e 5 direkt sorunun kaynağına inmeyi sağladı.

AY'DAKİ TOPRAKLARDAN SU BUHARI ELDE EDİLDİ

Çin Bilimler Akademisindeki araştırmacılar tarafından incelenen örneklerde minerallerin yüksek miktarda hidrojen içerdiğini saptandı. Sonuçları hakemli dergi The Innovation'da açıklayan araştırmacılar, toprağı ısıtınca hidrojenin diğer elementlerle tepkimeye girerek su buharı üretebildiğini gösterdi.

Keşif Çin Merkez Televizyonunda şöyle duyuruldu:

"Üç yıl süren derinlemesine araştırma ve tekrarlanan doğrulamalar sonucunda, büyük miktarda su üretmek için ay toprağını kullanan yepyeni bir yöntem keşfedildi. Bu yöntemin, Ay'da gelecekteki bilimsel araştırma ve uzay istasyonlarının inşası için önemli bir temel sağlaması bekleniyor."

Araştırmada bulunan yeni yöntemle bir gram erimiş Ay toprağının, 51-76 mg su üretebileceği gösterildi. Bu ise 1 ton topraktan, yaklaşık 50 litre su çıkabileceği anlamına geliyor.

Çin, yakın zamanda ve gelecekte yapılacak ay keşiflerinin, Rusya ile birlikte yürüttüğü Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu'nun (ILRS) inşasına temel oluşturmasını umuyor. Çin Uzay Ajansı, Ay'ın güney kutbunda bir "temel istasyon" inşa edileceği tarihi 2035 olarak belirlerken, Ay yörüngesindeki bir uzay istasyonunun da 2045 yılına kadar ekleneceğini duyurdu.