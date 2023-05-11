Ay istasyonunun yapımında Ay toprağı kullanılacak

Yayınlanma: 11.05.2023 - 15:08

Güncelleme: 11.05.2023 - 15:08

BIT araştırma ekibi, gelecekte Ay'da bir araştırma istasyonunun kurulması düşüncesiyle bu örneklerin malzeme özellikleri ve ilgili ek imalat teknolojileri hakkında araştırmalar yürütecek.

BIT Makine Mühendisliği Fakültesi'nde profesör olan Shen Jun, Ay araştırma istasyonlarının inşaatına yönelik uluslararası ve ulusal planlar yapıldığını ve ekibinin ilgili ön araştırmalara odaklanacağını kaydetti.

ANA MALZEME AY TOPRAĞI OLACAK

Shen, "Ay araştırma istasyonu inşa etmek, Ay'da ev inşa etmeye benziyor. Roketlerin mevcut taşıma kapasitelerinin limitleri ve Dünya ile Ay arasındaki ulaşımın yüksek maliyetli olması yüzünden Ay araştırma istasyonunun inşaatında Ay'da bulunan yerli malzemeleri kullanmak kritik önem taşıyor. Bu da Ay toprağının ana malzememiz olacağı anlamına geliyor" dedi.

Profesör, bilimsel araştırmaların iki aşamada yürütülmesinin planlandığını söyledi. Buna göre ilk aşamada örneklerin optik ve elektromanyetik özellikleri gibi temel fiziksel özellikler incelenecek.

Bunun ardından ekip, Ay toprağının parçacık yüzey özelliklerini inceleyerek en uygun üç boyutlu yazdırma tekniklerini ve Ay toprağıyla karıştırıldığında düzgün şekilde yazdırılabilecek malzemeleri bulmaya çalışacak.

Shen, "Ay toprağıyla çimentoyu karşılaştırdığımızda, ilk önce çimentonun özelliklerini incelemeye, daha sonra çimentoyla karıştırabileceğimiz kum ve yapışkan gibi uygun malzemeleri bulmaya ve en sonunda çimento ve kum karışımından tuğla yapmaya yönelik teknoloji geliştirmeye odaklanıyoruz" diye ekledi.

Ay toprağına şekil verilmesinin önünde malzeme uyumluluğu, karışımın kararlılığı ve yazdırma güvenilirliği gibi çok sayıda zorluk bulunuyor.

Ay örnekleri, inşaat deneylerinde kullanılmayacak. Bunun yerine ekip, Dünya'daki mevcut malzemelerle Ay toprağını simüle etmeyi ve teslim alınan Ay örneklerinin analiz verilerine göre geliştirme yöntemlerini ve inşaat tekniklerini sürekli olarak optimize etmeyi planlıyor.

Çin Mühendislik Akademisi'nde akademisyen ve BIT Bölüm Başkanı olan Zhang Jun, "BIT bu değerli Ay örneklerinden tam anlamıyla istifade ederek gelecekte Ay araştırma istasyonlarının inşaatı için kuramsal temel ve teknik destek sunmaya kendini adamış durumda" dedi.

Zhang, üniversitenin bilimsel araştırma ve personel eğitim konularında ilgili kurumlarla işbirliği yapacağını, Ay kaynaklarından yararlanılmasına ve uzayın insanlık tarafından barışçıl amaçla kullanılmasına katkıda bulunacağını sözlerine ekledi.

Bir yörünge aracı, bir iniş aracı, bir yükseltici ve bir dönüş aracından oluşan Chang'e-5, Kasım 2020'de fırlatıldı ve aynı yılın Aralık ayında Dünya'ya geri döndü. Chang'e-5, Ay yüzeyinden alınan, temelde kaya ve topraktan oluşan toplam 1.731 gram ağırlığında Ay örneğini Dünya'ya getirdi.

12 Temmuz 2021'den bu yana Ay örnekleri 5 parti halinde 98 araştırma ekibine dağıtıldı. Günümüz itibariyle akademik dergilerde bu örneklerle alakalı 60'ın üzerinde yeni bulgu yayımlandı.