Yeni çıkacak PlayStation oyunları neler? 100'e yakın oyun geliyor

Yeni aya girmemizle beraber PlayStation tarafı için yeni oyunlar yolda. Buna göre ekim ayında 91 yeni oyun konsollarına geliyor.

Yeni çıkacak PlayStation oyunları neler? 100'e yakın oyun geliyor
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.10.2024 - 16:59

PlayStation kısa bir süre önce PS5 Pro modelini tanıttı. Oyunseverleri heyecanlandıran bu tanıtımın ardından ise ekim ayında PS4 ve PS5 için gelecek oyunlar belli oldu. Peki hangi oyunlar ekim ayında PlayStation'a geliyor?

EKİM AYINDA PLAYSTATION'A HANGİ OYUNLAR GELİYOR?

Ekim ayında PlayStation Plus abonelerine özel olarak gelen oyunlar da belli oldu. Bu bağlamda toplamda 3 oyun abonelere sunulacak. Toplamda 5bin 800 TL değerinde 3 oyun ücretsiz olarak 1 Ekim'den itibaren oyun kütüphanesine eklenebilecek. WWE 2K24, Dead Space ve Doki Doki Literature Club Plus oyunları ekim ayında ücretsiz sunulan oyunlar oldu.

  • SpongeBob SquarePants: The Patrick Star Game

Platform: PlayStation 5, PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 4 Ekim

  • Sword Art Online: Fractured Daydream

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 4 Ekim

  • Until Dawn

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 4 Ekim

  • Zero the Kamikaze Squirrel

Platform: PlayStation 5, PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 4 Ekim

  • Necro Story

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 7 Ekim

  • Diablo 4: Vessel of Hatred

Platform: PlayStation 5, PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 8 Ekim

  • Kingdom Two Crowns: Call of Olympus

Platform: PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 8 Ekim

  • Silent Hill 2

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 8 Ekim

  • To the Moon

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 8 Ekim

  • Rogue Sentry

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 9 Ekim

  • Construction Simulator - Dynapac Pack

Platform: PlayStation 5, PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 10 Ekim

  • Last Time I Saw You

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 10 Ekim

  • Sky Oceans: Wings for Hire

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 10 Ekim

  • Dragon Ball: Sparking! Zero

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 11 Ekim

  • Learn to Play Vol. 7 - Safe Journey

Platform: PlayStation 5, PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 11 Ekim

  • Metaphor: ReFantazio

Platform: PlayStation 5, PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 11 Ekim

  • Nick Jr. Party Adventure

Platform: PlayStation 5, PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 11 Ekim

  • RPG Maker WITH

Platform: PlayStation 5, PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 11 Ekim

  • Starship Troopers: Extermination

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 11 Ekim

  • Transformers: Galactic Trials

Platform: PlayStation 5, PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 11 Ekim

  • Undisputed

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 11 Ekim

  • Wingspan

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 11 Ekim

  • Darksiders 2: Deathinitive Edition

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 15 Ekim

  • Drova - Forsaken Kin

Platform: PlayStation 5, PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 15 Ekim

  • Just Dance 2025 Edition

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 15 Ekim

  • Neva

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 15 Ekim

  • New World: Aeternum

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 15 Ekim

  • Nikoderiko: The Magical World

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 15 Ekim

  • Squirrel with a Gun

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 15 Ekim

  • 8-Bit Adventures 2

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 16 Ekim

  • Purpose 1951

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 16 Ekim

  • Anomaly Agent

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 17 Ekim

  • A Quiet Place: The Road Ahead

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 17 Ekim

  • Arizona Sunshine Remake

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 17 Ekim

  • Blazing Strike

Platform: PlayStation 5, PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 17 Ekim

  • Hot Wheels Monster Trucks: Stunt Mayhem

Platform: PlayStation 5, PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 18 Ekim


  • The Seed: Unit 7

Platform: PlayStation 5, PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 18 Ekim


  • RetroRealms: Ash vs Evil Dead

Platform: PlayStation 5, PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 18 Ekim


  • RetroRealms: Halloween

Platform: PlayStation 5, PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 18 Ekim


  • Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed

Platform: PlayStation 5, PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 18 Ekim


  • Unknown 9: Awakening

Platform: PlayStation 5, PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 18 Ekim

  • Awaken: Astral Blade

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 22 Ekim

  • Dead Island 2: Ultimate Edition

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 22 Ekim


  • Fantasy Friends: Dream Worlds

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 22 Ekim


  • Fear the Spotlight

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 22 Ekim


  • Minecraft

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 22 Ekim


  • Potionomics: Masterwork Edition

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 22 Ekim


  • Wildermyth: Console Edition

Platform: PlayStation 5, PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 22 Ekim


  • Super XYX

Platform: PlayStation 5, PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 23 Ekim


  • Vendetta Forever

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 23 Ekim


  • Card-en-Ciel

Platform: PlayStation 5, PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 24 Ekim


  • Date Everything

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 24 Ekim


  • Flint: Treasure of Oblivion

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 24 Ekim


  • Orange Season

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 24 Ekim


  • Rabi-Ribi Platinum Edition

Platform: PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 24 Ekim


  • Romance of the Three Kingdoms 8 Remake

Platform: PlayStation 5, PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 24 Ekim


  • Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven

Platform: PlayStation 5, PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 24 Ekim


  • The Smurfs: Dreams

Platform: PlayStation 5, PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 24 Ekim


  • Telebbit

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 24 Ekim


  • Barbie Project Friendship

Platform: PlayStation 5, PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 25 Ekim

  • The Bridge Curse 2: The Extrication

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 25 Ekim


  • Call of Duty: Black Ops 6

Platform: PlayStation 5, PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 25 Ekim


  • Miraculous: Paris Under Siege

Platform: PlayStation 5, PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 25 Ekim


  • Moe Waifu H - BlockBlast

Platform: PlayStation 5, PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 25 Ekim


Sonic X Shadow Generations

Platform: PlayStation 5, PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 25 Ekim


  • Ys 10: Nordics

Platform: PlayStation 5, PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 25 Ekim


  • Reel Fishing: Days of Summer

Platform: PlayStation 5, PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 28 Ekim


  • Arsene Lupin - Once A Thief

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 29 Ekim


  • Life Is Strange: Double Exposure

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 29 Ekim


  • Monster High: Skulltimate Secrets

Platform: PlayStation 5, PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 29 Ekim


  • Post Trauma

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 29 Ekim


  • Skater's Solstice

Platform: PlayStation 5, PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 30 Ekim


  • Clock Tower: Rewind

Platform: PlayStation 5, PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 31 Ekim


  • Dragon Age: The Veilguard

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 31 Ekim


  • Horizon Zero Dawn Remastered

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 31 Ekim


  • Monospaced Lovers

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 31 Ekim


  • Poppy Playtime Triple Pack

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 31 Ekim


  • [REDACTED]

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 31 Ekim


  • Shadows of the Damned: Hella Remastered

Platform: PlayStation 5, PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 31 Ekim


  • Slime 3K: Rise Against Despot

Platform: PlayStation 5, PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 31 Ekim


  • Totally Spies! - Cyber Mission

Platform: PlayStation 5, PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 31 Ekim

  • Wanderer: The Fragments of Fate

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 31 Ekim


Etiketler: #PlayStation

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