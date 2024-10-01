Yeni çıkacak PlayStation oyunları neler? 100'e yakın oyun geliyor

Yayınlanma: 01.10.2024 - 16:59

Güncelleme: 01.10.2024 - 16:59

PlayStation kısa bir süre önce PS5 Pro modelini tanıttı. Oyunseverleri heyecanlandıran bu tanıtımın ardından ise ekim ayında PS4 ve PS5 için gelecek oyunlar belli oldu. Peki hangi oyunlar ekim ayında PlayStation'a geliyor?

EKİM AYINDA PLAYSTATION'A HANGİ OYUNLAR GELİYOR?

Ekim ayında PlayStation Plus abonelerine özel olarak gelen oyunlar da belli oldu. Bu bağlamda toplamda 3 oyun abonelere sunulacak. Toplamda 5bin 800 TL değerinde 3 oyun ücretsiz olarak 1 Ekim'den itibaren oyun kütüphanesine eklenebilecek. WWE 2K24, Dead Space ve Doki Doki Literature Club Plus oyunları ekim ayında ücretsiz sunulan oyunlar oldu.

SpongeBob SquarePants: The Patrick Star Game

Platform: PlayStation 5, PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 4 Ekim

Sword Art Online: Fractured Daydream

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 4 Ekim

Until Dawn

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 4 Ekim

Zero the Kamikaze Squirrel

Platform: PlayStation 5, PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 4 Ekim

Necro Story

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 7 Ekim

Diablo 4: Vessel of Hatred

Platform: PlayStation 5, PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 8 Ekim

Kingdom Two Crowns: Call of Olympus

Platform: PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 8 Ekim

Silent Hill 2

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 8 Ekim

To the Moon

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 8 Ekim

Rogue Sentry

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 9 Ekim

Construction Simulator - Dynapac Pack

Platform: PlayStation 5, PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 10 Ekim

Last Time I Saw You

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 10 Ekim

Sky Oceans: Wings for Hire

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 10 Ekim

Dragon Ball: Sparking! Zero

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 11 Ekim

Learn to Play Vol. 7 - Safe Journey

Platform: PlayStation 5, PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 11 Ekim

Metaphor: ReFantazio

Platform: PlayStation 5, PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 11 Ekim

Nick Jr. Party Adventure

Platform: PlayStation 5, PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 11 Ekim

RPG Maker WITH

Platform: PlayStation 5, PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 11 Ekim

Starship Troopers: Extermination

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 11 Ekim

Transformers: Galactic Trials

Platform: PlayStation 5, PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 11 Ekim

Undisputed

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 11 Ekim

Wingspan

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 11 Ekim

Darksiders 2: Deathinitive Edition

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 15 Ekim

Drova - Forsaken Kin

Platform: PlayStation 5, PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 15 Ekim

Just Dance 2025 Edition

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 15 Ekim

Neva

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 15 Ekim

New World: Aeternum

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 15 Ekim

Nikoderiko: The Magical World

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 15 Ekim

Squirrel with a Gun

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 15 Ekim

8-Bit Adventures 2

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 16 Ekim

Purpose 1951

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 16 Ekim

Anomaly Agent

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 17 Ekim

A Quiet Place: The Road Ahead

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 17 Ekim

Arizona Sunshine Remake

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 17 Ekim

Blazing Strike

Platform: PlayStation 5, PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 17 Ekim

Hot Wheels Monster Trucks: Stunt Mayhem

Platform: PlayStation 5, PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 18 Ekim





The Seed: Unit 7

Platform: PlayStation 5, PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 18 Ekim





RetroRealms: Ash vs Evil Dead

Platform: PlayStation 5, PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 18 Ekim





RetroRealms: Halloween

Platform: PlayStation 5, PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 18 Ekim





Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed

Platform: PlayStation 5, PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 18 Ekim





Unknown 9: Awakening

Platform: PlayStation 5, PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 18 Ekim

Awaken: Astral Blade

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 22 Ekim

Dead Island 2: Ultimate Edition

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 22 Ekim





Fantasy Friends: Dream Worlds

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 22 Ekim





Fear the Spotlight

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 22 Ekim





Minecraft

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 22 Ekim





Potionomics: Masterwork Edition

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 22 Ekim





Wildermyth: Console Edition

Platform: PlayStation 5, PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 22 Ekim





Super XYX

Platform: PlayStation 5, PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 23 Ekim





Vendetta Forever

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 23 Ekim





Card-en-Ciel

Platform: PlayStation 5, PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 24 Ekim





Date Everything

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 24 Ekim





Flint: Treasure of Oblivion

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 24 Ekim





Orange Season

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 24 Ekim





Rabi-Ribi Platinum Edition

Platform: PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 24 Ekim





Romance of the Three Kingdoms 8 Remake

Platform: PlayStation 5, PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 24 Ekim





Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven

Platform: PlayStation 5, PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 24 Ekim





The Smurfs: Dreams

Platform: PlayStation 5, PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 24 Ekim





Telebbit

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 24 Ekim





Barbie Project Friendship

Platform: PlayStation 5, PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 25 Ekim

The Bridge Curse 2: The Extrication

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 25 Ekim





Call of Duty: Black Ops 6

Platform: PlayStation 5, PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 25 Ekim





Miraculous: Paris Under Siege

Platform: PlayStation 5, PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 25 Ekim





Moe Waifu H - BlockBlast

Platform: PlayStation 5, PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 25 Ekim





Sonic X Shadow Generations

Platform: PlayStation 5, PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 25 Ekim





Ys 10: Nordics

Platform: PlayStation 5, PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 25 Ekim





Reel Fishing: Days of Summer

Platform: PlayStation 5, PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 28 Ekim





Arsene Lupin - Once A Thief

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 29 Ekim





Life Is Strange: Double Exposure

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 29 Ekim





Monster High: Skulltimate Secrets

Platform: PlayStation 5, PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 29 Ekim





Post Trauma

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 29 Ekim





Skater's Solstice

Platform: PlayStation 5, PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 30 Ekim





Clock Tower: Rewind

Platform: PlayStation 5, PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 31 Ekim





Dragon Age: The Veilguard

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 31 Ekim





Horizon Zero Dawn Remastered

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 31 Ekim





Monospaced Lovers

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 31 Ekim





Poppy Playtime Triple Pack

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 31 Ekim





[REDACTED]

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 31 Ekim





Shadows of the Damned: Hella Remastered

Platform: PlayStation 5, PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 31 Ekim





Slime 3K: Rise Against Despot

Platform: PlayStation 5, PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 31 Ekim





Totally Spies! - Cyber Mission

Platform: PlayStation 5, PlayStation 4

Çıkış Tarihi: 31 Ekim

Wanderer: The Fragments of Fate

Platform: PlayStation 5

Çıkış Tarihi: 31 Ekim