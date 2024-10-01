Yeni çıkacak PlayStation oyunları neler? 100'e yakın oyun geliyor
Yeni aya girmemizle beraber PlayStation tarafı için yeni oyunlar yolda. Buna göre ekim ayında 91 yeni oyun konsollarına geliyor.
PlayStation kısa bir süre önce PS5 Pro modelini tanıttı. Oyunseverleri heyecanlandıran bu tanıtımın ardından ise ekim ayında PS4 ve PS5 için gelecek oyunlar belli oldu. Peki hangi oyunlar ekim ayında PlayStation'a geliyor?
EKİM AYINDA PLAYSTATION'A HANGİ OYUNLAR GELİYOR?
Ekim ayında PlayStation Plus abonelerine özel olarak gelen oyunlar da belli oldu. Bu bağlamda toplamda 3 oyun abonelere sunulacak. Toplamda 5bin 800 TL değerinde 3 oyun ücretsiz olarak 1 Ekim'den itibaren oyun kütüphanesine eklenebilecek. WWE 2K24, Dead Space ve Doki Doki Literature Club Plus oyunları ekim ayında ücretsiz sunulan oyunlar oldu.
- SpongeBob SquarePants: The Patrick Star Game
Platform: PlayStation 5, PlayStation 4
Çıkış Tarihi: 4 Ekim
- Sword Art Online: Fractured Daydream
Platform: PlayStation 5
Çıkış Tarihi: 4 Ekim
- Until Dawn
Platform: PlayStation 5
Çıkış Tarihi: 4 Ekim
- Zero the Kamikaze Squirrel
Platform: PlayStation 5, PlayStation 4
Çıkış Tarihi: 4 Ekim
- Necro Story
Platform: PlayStation 5
Çıkış Tarihi: 7 Ekim
- Diablo 4: Vessel of Hatred
Platform: PlayStation 5, PlayStation 4
Çıkış Tarihi: 8 Ekim
- Kingdom Two Crowns: Call of Olympus
Platform: PlayStation 4
Çıkış Tarihi: 8 Ekim
- Silent Hill 2
Platform: PlayStation 5
Çıkış Tarihi: 8 Ekim
- To the Moon
Platform: PlayStation 5
Çıkış Tarihi: 8 Ekim
- Rogue Sentry
Platform: PlayStation 5
Çıkış Tarihi: 9 Ekim
- Construction Simulator - Dynapac Pack
Platform: PlayStation 5, PlayStation 4
Çıkış Tarihi: 10 Ekim
- Last Time I Saw You
Platform: PlayStation 5
Çıkış Tarihi: 10 Ekim
- Sky Oceans: Wings for Hire
Platform: PlayStation 5
Çıkış Tarihi: 10 Ekim
- Dragon Ball: Sparking! Zero
Platform: PlayStation 5
Çıkış Tarihi: 11 Ekim
- Learn to Play Vol. 7 - Safe Journey
Platform: PlayStation 5, PlayStation 4
Çıkış Tarihi: 11 Ekim
- Metaphor: ReFantazio
Platform: PlayStation 5, PlayStation 4
Çıkış Tarihi: 11 Ekim
- Nick Jr. Party Adventure
Platform: PlayStation 5, PlayStation 4
Çıkış Tarihi: 11 Ekim
- RPG Maker WITH
Platform: PlayStation 5, PlayStation 4
Çıkış Tarihi: 11 Ekim
- Starship Troopers: Extermination
Platform: PlayStation 5
Çıkış Tarihi: 11 Ekim
- Transformers: Galactic Trials
Platform: PlayStation 5, PlayStation 4
Çıkış Tarihi: 11 Ekim
- Undisputed
Platform: PlayStation 5
Çıkış Tarihi: 11 Ekim
- Wingspan
Platform: PlayStation 5
Çıkış Tarihi: 11 Ekim
- Darksiders 2: Deathinitive Edition
Platform: PlayStation 5
Çıkış Tarihi: 15 Ekim
- Drova - Forsaken Kin
Platform: PlayStation 5, PlayStation 4
Çıkış Tarihi: 15 Ekim
- Just Dance 2025 Edition
Platform: PlayStation 5
Çıkış Tarihi: 15 Ekim
- Neva
Platform: PlayStation 5
Çıkış Tarihi: 15 Ekim
- New World: Aeternum
Platform: PlayStation 5
Çıkış Tarihi: 15 Ekim
- Nikoderiko: The Magical World
Platform: PlayStation 5
Çıkış Tarihi: 15 Ekim
- Squirrel with a Gun
Platform: PlayStation 5
Çıkış Tarihi: 15 Ekim
- 8-Bit Adventures 2
Platform: PlayStation 5
Çıkış Tarihi: 16 Ekim
- Purpose 1951
Platform: PlayStation 5
Çıkış Tarihi: 16 Ekim
- Anomaly Agent
Platform: PlayStation 5
Çıkış Tarihi: 17 Ekim
- A Quiet Place: The Road Ahead
Platform: PlayStation 5
Çıkış Tarihi: 17 Ekim
- Arizona Sunshine Remake
Platform: PlayStation 5
Çıkış Tarihi: 17 Ekim
- Blazing Strike
Platform: PlayStation 5, PlayStation 4
Çıkış Tarihi: 17 Ekim
- Hot Wheels Monster Trucks: Stunt Mayhem
Platform: PlayStation 5, PlayStation 4
Çıkış Tarihi: 18 Ekim
- The Seed: Unit 7
Platform: PlayStation 5, PlayStation 4
Çıkış Tarihi: 18 Ekim
- RetroRealms: Ash vs Evil Dead
Platform: PlayStation 5, PlayStation 4
Çıkış Tarihi: 18 Ekim
- RetroRealms: Halloween
Platform: PlayStation 5, PlayStation 4
Çıkış Tarihi: 18 Ekim
- Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed
Platform: PlayStation 5, PlayStation 4
Çıkış Tarihi: 18 Ekim
- Unknown 9: Awakening
Platform: PlayStation 5, PlayStation 4
Çıkış Tarihi: 18 Ekim
- Awaken: Astral Blade
Platform: PlayStation 5
Çıkış Tarihi: 22 Ekim
- Dead Island 2: Ultimate Edition
Platform: PlayStation 5
Çıkış Tarihi: 22 Ekim
- Fantasy Friends: Dream Worlds
Platform: PlayStation 5
Çıkış Tarihi: 22 Ekim
- Fear the Spotlight
Platform: PlayStation 5
Çıkış Tarihi: 22 Ekim
- Minecraft
Platform: PlayStation 5
Çıkış Tarihi: 22 Ekim
- Potionomics: Masterwork Edition
Platform: PlayStation 5
Çıkış Tarihi: 22 Ekim
- Wildermyth: Console Edition
Platform: PlayStation 5, PlayStation 4
Çıkış Tarihi: 22 Ekim
- Super XYX
Platform: PlayStation 5, PlayStation 4
Çıkış Tarihi: 23 Ekim
- Vendetta Forever
Platform: PlayStation 5
Çıkış Tarihi: 23 Ekim
- Card-en-Ciel
Platform: PlayStation 5, PlayStation 4
Çıkış Tarihi: 24 Ekim
- Date Everything
Platform: PlayStation 5
Çıkış Tarihi: 24 Ekim
- Flint: Treasure of Oblivion
Platform: PlayStation 5
Çıkış Tarihi: 24 Ekim
- Orange Season
Platform: PlayStation 5
Çıkış Tarihi: 24 Ekim
- Rabi-Ribi Platinum Edition
Platform: PlayStation 4
Çıkış Tarihi: 24 Ekim
- Romance of the Three Kingdoms 8 Remake
Platform: PlayStation 5, PlayStation 4
Çıkış Tarihi: 24 Ekim
- Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven
Platform: PlayStation 5, PlayStation 4
Çıkış Tarihi: 24 Ekim
- The Smurfs: Dreams
Platform: PlayStation 5, PlayStation 4
Çıkış Tarihi: 24 Ekim
- Telebbit
Platform: PlayStation 5
Çıkış Tarihi: 24 Ekim
- Barbie Project Friendship
Platform: PlayStation 5, PlayStation 4
Çıkış Tarihi: 25 Ekim
- The Bridge Curse 2: The Extrication
Platform: PlayStation 5
Çıkış Tarihi: 25 Ekim
- Call of Duty: Black Ops 6
Platform: PlayStation 5, PlayStation 4
Çıkış Tarihi: 25 Ekim
- Miraculous: Paris Under Siege
Platform: PlayStation 5, PlayStation 4
Çıkış Tarihi: 25 Ekim
- Moe Waifu H - BlockBlast
Platform: PlayStation 5, PlayStation 4
Çıkış Tarihi: 25 Ekim
Sonic X Shadow Generations
Platform: PlayStation 5, PlayStation 4
Çıkış Tarihi: 25 Ekim
- Ys 10: Nordics
Platform: PlayStation 5, PlayStation 4
Çıkış Tarihi: 25 Ekim
- Reel Fishing: Days of Summer
Platform: PlayStation 5, PlayStation 4
Çıkış Tarihi: 28 Ekim
- Arsene Lupin - Once A Thief
Platform: PlayStation 5
Çıkış Tarihi: 29 Ekim
- Life Is Strange: Double Exposure
Platform: PlayStation 5
Çıkış Tarihi: 29 Ekim
- Monster High: Skulltimate Secrets
Platform: PlayStation 5, PlayStation 4
Çıkış Tarihi: 29 Ekim
- Post Trauma
Platform: PlayStation 5
Çıkış Tarihi: 29 Ekim
- Skater's Solstice
Platform: PlayStation 5, PlayStation 4
Çıkış Tarihi: 30 Ekim
- Clock Tower: Rewind
Platform: PlayStation 5, PlayStation 4
Çıkış Tarihi: 31 Ekim
- Dragon Age: The Veilguard
Platform: PlayStation 5
Çıkış Tarihi: 31 Ekim
- Horizon Zero Dawn Remastered
Platform: PlayStation 5
Çıkış Tarihi: 31 Ekim
- Monospaced Lovers
Platform: PlayStation 5
Çıkış Tarihi: 31 Ekim
- Poppy Playtime Triple Pack
Platform: PlayStation 5
Çıkış Tarihi: 31 Ekim
- [REDACTED]
Platform: PlayStation 5
Çıkış Tarihi: 31 Ekim
- Shadows of the Damned: Hella Remastered
Platform: PlayStation 5, PlayStation 4
Çıkış Tarihi: 31 Ekim
- Slime 3K: Rise Against Despot
Platform: PlayStation 5, PlayStation 4
Çıkış Tarihi: 31 Ekim
- Totally Spies! - Cyber Mission
Platform: PlayStation 5, PlayStation 4
Çıkış Tarihi: 31 Ekim
- Wanderer: The Fragments of Fate
Platform: PlayStation 5
Çıkış Tarihi: 31 Ekim
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