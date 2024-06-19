Yeni çip akıllı telefonları X-ray cihazı yapabilecek

Yayınlanma: 19.06.2024 - 14:54

Güncelleme: 19.06.2024 - 14:54

Akıllı telefonlar pek çok yazılım ya da donanım sayesinde farklı fonksiyonlar kazanıyor. Bunlardan biri de Dallas'ta bulunan Texas Üniversitesi ve Seul Ulusal Üniversitesindeki araştırmacılardan geldi. Yeni geliştirilen bu çip X-ray gibi çalışabiliyor. X-ray'in oldukça zararlı olan ışınlarının aksine 200 GHz (gigahertz) ila 400 GHz arasındaki sinyaller kullanılıyor. Bu sayede X-ray özelliği taşısa da zararlarına sahih olmuyor.

Buradaki amaçsa akıllı telefonların X ışınlarına benzer şekilde, telefonlarıyla katı yüzeyleri görmesini çip ile sağlamak.

AKILLI TELEFONLAR X-RAY ÖZELLİĞİ KAZANIYOR

CBS News'ta ayrıntılarının verildiği buluşla ilgili ilk çalışmalar 2022'de gösterildi. Araştırmacılar, sergilenen buluşta, optik ışığın nüfuz edemediği sis, toz ve diğer engellerin içinden nasıl geçebildiğini gösterdiler. Çip buradan yansıyan sinyalleri alarak görüntü oluşturabildi.

X-ray çipi, geniş bir ekiple 15 yılı aşkın süre çalışmasının sonucu olarak ortaya çıktı. Ancak çalışma halen erken aşamada. Geliştirilmesi ve kullanıma açılması için zamana ihtiyaç var.

İlerleyen yıllarda bu çiplere sahip akıllı telefonlar zarfların ve paketlerin içini rahatlıkla görebilecek. Bu tür cihazlar hastaneler tarafından hastaların sıvı alımı seviyelerini kontrol etmek için bile kullanılabilir. Ancak teknoloji, telefonun bakmaya çalıştığı nesnenin cihazdan en fazla bir 2 buçuk cm uzağa yerleştirilmesini gerektiriyor. Bu, kötü niyetli bir kişinin, kişisel bilgileri ele geçirmek amacıyla bir kişinin valizine veya çantasına bakmak için teknolojiyi gizlice kullanmak amacıyla hedefinden uzakta durmasını önlüyor.