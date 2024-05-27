Avrupa'da akıllı telefon pazarında şaşırtan Apple ayrıntısı

Yayınlanma: 27.05.2024 - 14:18

Güncelleme: 27.05.2024 - 14:18

Akıllı telefon pazarı dünyada bir doyuma ulaşsa da Avrupa'da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10'luk bir büyüme görüldü. Burada yüzde 67 büyüme ile Honor karşımıza çıkarken, Realme yüzde 59'luk büyüme gördü. Xiaomi ve Samsung ise sırasıyla yüzde 11 ve yüzde 7 büyüdü. Ancak asıl şaşırtan ise Apple tarafında oldu.

APPLE, SATIŞLARDA DÜŞÜŞ GÖRDÜ

Apple yayınlanan büyüme oranlarına göre yüzde 1 ile kayıp yaşadı. Apple, iPhone satışlarında Avrupa özelinde yüzde 1'lük düşüş yaşadı.

Öte yandan Samsung ve Apple arasında yapılan kıyaslamalar da arttı. Samsung, son 10 (2014-2024) yılda 3 milyara yakın telefon satarken, Apple 2,2 milyar adet satış yapabildi.

Samsung Avrupa'da 2022'nin ilk çeyreğinden bu yana ilk kez Xiaomi'nin ardından birinci sırayı aldı. Xiaomi'nin sevkiyatları yıllık bazda yüzde 11 artış göstererek zorlu geçen birkaç yılın ardından toparlandı. Honor, sevkiyatlarda yıllık yüzde 67'lik bir büyüme kaydederek Oppo'yu geride bırakarak Avrupa'da ilk kez beşinci sıraya yerleşti.