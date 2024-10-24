Beklenen Apple Watch özelliği Türkiye'de kullanıma sunuldu

Yayınlanma: 24.10.2024 - 22:06

Güncelleme: 24.10.2024 - 22:06

Apple Watch'lar için sağlık odaklı özellikler sunulmaya devam ediyor. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı'ndan onay alan Apple, Türkiye'de de artık akıllı saatlerinde Uyku Apnesi Bildirimi sunuyor. Özellik, eylül ayında yayınlanan watchOS 11 ile gelmişti. Ancak özellik her ülkede ve bölgede aynı anda kullanıma açılmamıştı.

APPLE WATCH İÇİN TÜRKİYE'DE UYKU APNESİ TAKİBİ

Özellik, Türkiye'deki sağlık kurumlarından onayı aldıktan hemen sonra kullanıma açıldı.

Apple Watch'larda Uyku Apnesi Bildirimleri etkinleştirildiğinde artık kullanılabiliyor.

Özellik, kullanıcı uyurken, solumununu takip ediyor ve 30 günlük izlemenin ardından uyku apnesi varsa bunu tespit ediyor. Solunum bozuklukları yaşanırsa bukullanıcıya bildiriliyor.