Beklenen Apple Watch özelliği Türkiye'de kullanıma sunuldu
Apple, Uyku Apnesi Bildirimleri özelliğini Türkiye'de kullanıma açtı. Apple Watch sahipleri özelliği artık kullanabiliyor.
Apple Watch'lar için sağlık odaklı özellikler sunulmaya devam ediyor. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı'ndan onay alan Apple, Türkiye'de de artık akıllı saatlerinde Uyku Apnesi Bildirimi sunuyor. Özellik, eylül ayında yayınlanan watchOS 11 ile gelmişti. Ancak özellik her ülkede ve bölgede aynı anda kullanıma açılmamıştı.
APPLE WATCH İÇİN TÜRKİYE'DE UYKU APNESİ TAKİBİ
Özellik, Türkiye'deki sağlık kurumlarından onayı aldıktan hemen sonra kullanıma açıldı.
Apple Watch'larda Uyku Apnesi Bildirimleri etkinleştirildiğinde artık kullanılabiliyor.
Özellik, kullanıcı uyurken, solumununu takip ediyor ve 30 günlük izlemenin ardından uyku apnesi varsa bunu tespit ediyor. Solunum bozuklukları yaşanırsa bukullanıcıya bildiriliyor.
Etiketler: #uyku apnesi #Apple Watch
En Çok Okunan Haberler
-
- Terör örgütü elebaşı Öcalan'dan ilk mesaj!
- Haydarpaşa’da ‘acele’ tahliye
- Kadın teröristin de kimliği belli oldu!
- Kadın teröristin ilçe başkanlığı yaptığı ortaya çıktı!
- O isim görevden alındı
- Kandilsiz Apo, Demirtaşsız DEM
- Teröristlerden birinin kimliği belli oldu!
- Baba ve ağabey hakkında zorla getirme kararı
- TUSAŞ’a yapılan saldırı için dikkat çeken uyarı: Yazılı
- DEM Parti'den dikkat çeken 'Öcalan' açıklaması