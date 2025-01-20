Apple Watch, Tim Cook’un babasının hayatını kurtardı!

Yayınlanma: 20.01.2025 - 10:07

Güncelleme: 20.01.2025 - 10:07

Tim Cook, bir podcast programında yaptığı açıklamada, babasının evde düşerek bilincini kaybettiğini söyledi. Neyse ki, bileğindeki Apple Watch düşmeyi algıladı ve hemen acil servise haber verdi. Saat, aynı zamanda Tim Cook’un ailesine bildirim göndererek hızlı bir şekilde haberdar olmalarını sağladı.

Sağlık ekipleri olay yerine geldiğinde, Cook’un babasının kapıyı açmaması üzerine müdahalede bulundu. Tim Cook, bu anı anlatırken “Kapıyı kırmak zorunda kaldılar ve bu çok iyi oldu çünkü babamın bilinci kapalıydı” diyerek Apple Watch’un ne kadar hayati bir rol oynadığını vurguladı.

ACİL DURUMLARDA HAYAT KURTARAN TEKNOLOJİ

Apple Watch’un düşme algılama özelliği, sert bir düşüş tespit ettiğinde devreye giriyor. Kullanıcı belirli bir süre içinde hareket etmezse, saat otomatik olarak acil servisleri arıyor ve konum bilgisi gönderiyor. Tim Cook’un babasının yaşadığı bu olay, teknolojinin ne kadar kritik bir öneme sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

“KAPIMI KIRDILAR!” ESPRİSİYLE GÜLÜMSETTİ

Tim Cook, olayın ardından babasının en çok kapısının kırılmasına üzüldüğünü esprili bir şekilde anlattı: “Kapıyı kırmalarına daha çok üzüldü. ‘Kapımı kırdılar!’ diye şikayet etti” diyerek bu önemli anıyı gülerek paylaştı.

SAĞLIK VE GÜVENLİKTE BİR ADIM ÖNDE

Apple Watch, daha önce de birçok kişinin hayatını kurtaran özellikleriyle tanınıyor. Düşme algılama, kalp ritmi takibi ve acil SOS gibi sağlık ve güvenlik fonksiyonları, kullanıcılara ekstra bir güvenlik katmanı sunuyor.

Gelecekte bu tür teknolojilerin daha da gelişmesi ve yaygınlaşması bekleniyor. Apple Watch’un bir kez daha hayat kurtarması, akıllı cihazların sağlık alanındaki potansiyelini kanıtlıyor.