Yeni keşfedilen asteroid Dünya'nın yakınından güvenle geçecek
Yeni keşfedilen 2023 DZ2 adlı asteroid, cumartesi günü Dünya'ya 100.000 milden (160.000 kilometre) fazla bir mesafeden güvenle geçecek.
NASA Gezegen Savunma Koordinasyon Ofisi'nin yaptığı açıklamada, NASA'nın gerçek zamanlı izleme aracına göre yaklaşık 55 metre genişliğe sahip asteroidin, saniyede 36,84 kilometre hızla hareket ettiği bildirildi.
ON YILDA BİR MEYDANA GELİYOR
NASA, yakın geçişlerin sık sık yaşandığını ancak bu boyutta bir asteroidin yakın geçişinin sadece on yılda bir meydana geldiğini ve bilimsel açıdan benzersiz bir fırsat sunduğunu belirtti. NASA, Uluslararası Asteroid Uyarı Ağı'ndaki gökbilimcilerin, yakın geçişi gözlemleyerek gezegen savunması hakkında daha fazla bilgi edineceğini kaydetti.
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