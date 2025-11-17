Yeni keşfedilen doğal bileşik yaşlanan güçleri 1 aydan kısa sürede gençleştirebiliyor

Uzun yıllardır araştırmacılar farklı hücrelerde yaşlanmayı durduran ya da geri döndüren mekanizmayı çözmeye çalışıyor. Konuyla ilgili yüzlerce çalışma olsa da yeni yayınlanan bir araştırmaya göre araştırmacılar, nar, badem, ceviz ve bazı meyveler gibi besinlerden alınan ellagitaninlere yanıt olarak bağırsak bakterileri tarafından üretilen doğal bir bileşik olan metabolit ürolitin A'yı (UA) yıllarca incelediler. Ellagik asit, birçok meyve ve sebze de dahil olmak üzere en sevdiğiniz yiyeceklerin çoğunda doğal olarak bulunan bir antioksidan olarak görülüyor bunu içeren bazı yiyecekler vücudumuzun ellagik aside dönüştürdüğü ellagitannin adı verilen söz konusu bileşiği de içeriyor.

Yeni çalışma, ekibin UA'nın T hücrelerindeki hücresel enerji santrallerini yani mitokondriyi canlandıran ve bu bağışıklık hücrelerini kanserle savaşan daha güçlü bir güçle donatan biyolojik bir yolu tetiklediğini keşfettiği 2022'deki çığır açan bir buluşun ardından geliyor. Frankfurt Üniversitesi Tıp Fakültesinde doktor, bilim insanı ve baş araştırmacı Dr. Dominic Denk, "Üç yıl önce, ürolitin A'nın laboratuvar modellerimizde uzun ömürlü, tümör karşıtı T hücrelerinden oluşan özel bir popülasyonu güçlü bir şekilde genişletebileceğini keşfettik," dedi.

Amacımız her zaman bulgularımızı laboratuvardan kliniğe aktarmaktı

Yaşlandıkça, hem adaptif hem de doğuştan gelen bağışıklık sistemlerinin kademeli olarak bozulması, iltihaplanma, enfeksiyon ve kanser gibi hastalıkların görülme sıklığının artması anlamına gelen immünosenesans yaşıyoruz. Başlıca değişikliklerden biri, patojenlere karşı ilk savunma hattı olan doğuştan gelen bağışıklık sisteminin hassas T hücrelerinin kaybı ve adaptif bağışıklık sisteminin hafıza T hücrelerinin artışıdır. Bu durum, vücudumuzun enfeksiyonlarla savaşma yeteneğinin azalmasına ve kronik, yaşa bağlı hastalıkların başlangıcı olan iltihaplanmaya daha yatkın hale getirir.

Dolayısıyla eğer T hücrelerini biyolojik olarak yeniden programlayabilirsek, bağışıklık sisteminin doğal bozulmasını yavaşlatabilir ve bununla birlikte gelen olumsuz yan etkilerini de baskılayabiliriz.

45-70 yaş aralığındaki 50 sağlıklı yetişkinin katıldığı kontrollü bir çalışmada, katılımcılara 28 gün boyunca UA takviyesi ve plasebo verildi. Tedavi öncesi ve sonrasında bağışıklık ile ilgili sağlık belirteçleri değerlendirildi.

Bulunan şey, UA'nın bağışıklık sistemini çeşitli şekillerde güvenli bir şekilde gençleştirdiğiydi. Patojenlerle savaşmada önemli olan, iyi işlevli T hücrelerinin sayısını artırdı. UA, esasen hücrelerdeki güç kaynağını geri dönüştüren ve yenileyen süreç olan mitofajiyi tetikleyerek genç ve hassas T hücrelerinin sayısını önemli ölçüde artırdı. Bununla birlikte bağışıklık sistemi zararlı bakterileri temizleme yeteneğini de geliştirdi.

UA'nın üretimi büyük ölçüde bağırsak mikrobiyotasına bağlıdır. Bunun yanında nar gibi besinlerde bulunan biyoaktif polifenolün (ellagitanninler) parçalanmasında rol oynadığına da inanılıyor.

Mitokondri üzerindeki etkisine bağlı olarak UA'nın depresyonu tedavi etmenin yanı sıra kas dayanıklılığını ve gücünü artırmak için kullanılması, aynı zamanda sporcularda inflamasyon ve oksidatif stresi azaltmak gibi etkilerinden kaynaklı olarak bazı potansiyel çalışmaların yapılmasını sağladı.

Hatta bazı çalışmalara göre kahverengi yağ yakımını artırıyor bu sayede beyaz yağ dokusunun kahverengiye dönmesini teşvik etmek amaçlı çalışmalar sürüyor. Burada umut verici obezite tedavisi de potansiyeller arasında yer alıyor.