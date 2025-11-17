Teknoloji moda dünyasının beden krizini çözebilir mi?

Teknoloji geliştikçe farklı alanlarda çözümlerle karşımıza çıkıyor. Bu sefer ki çözüm ise mağazalardaki beden numaralandırmalarına geliyor. Her mağazada beden numaranız değişebiliyor. Bir kot pantolon bir markada 36 beden, bir diğerinde 38 beden olabiliyor ve bu da müşterileri şaşkınlığa ve hayal kırıklığına uğratabiliyor.

Bu durum, küresel çapta bir iade dalgasına yol açsa da ve potansiyel olarak alışveriş yapanlar hangi mağazadan hangi bedeni almaları gerektiğini bilemediği için 190 milyar sterlin gibi bir kayba neden oldular.

Çoğu insan ürünlerin üzerinde yazan bedenlere göre değil, deneyerek, nasıl göründüğüne karar vererek alışveriş yapmayı tercih ediyor.

İnternet üzerinden alışveriş yapmanın artmasıyla da genellikle aynı ürünün birden fazla bedeni sipariş veriliyor ve hangi beden olursa gerisi iade ediliyor. Bu da iade edilen ürünlerin sayısının her geçen gün artması anlamına geliyor. Bu da kitlesel iade kültürünü doğuruyor.

YENİ NESİL BOYUTLANDIRMA TEKNOLOJİSİ

Teknoloji şirketleri de giderek artan bu soruna çözüm bulmak adına çalışmalar yapıyor.

BBC'nin aktardığına göre 3DLook, True Fit ve EasySize gibi araçlar, akıllı telefon fotoğrafları üzerinden vücut taramalarını kullanarak müşterilerin ödeme sırasında en doğru bedeni seçmelerine yardımcı olmaya odaklanıyor.

Bunun yanı sıra Google'ın sanal deneme platformu Doji, Alta, Novus, DRESSX Agent ve WEARFITS gibi sanal prova odası platformları, alışveriş yapanların dijital avatarlar oluşturmasına ve ürünlerin önceden nasıl görünebileceğini anlamasına olanak tanıyor. Bu sistemler, online alışveriş yaparken güveni artırmayı amaçlıyor.

Son zamanlarda yapay zeka destekli alışveriş acenteleri de pazara girmeye başladı. Daydream, kullanıcıların aradıklarını tanımlamalarına ve ardından seçenekler önermelerine olanak tanıyor.

OneOff, benzer ürünleri bulmak için ünlülerin görünümlerini bir araya getirirken, Phia fiyatları karşılaştırmak ve erken "beden bilgileri" ortaya çıkarmak için on binlerce web sitesini tarıyor.

İngiltere'deki yeni bir girişim olan Fit Collective farklı bir yaklaşım benimsiyor. Sorunu üretim sürecinin daha erken aşamalarında önlemeye çalışıyor. Girişimin kurucusu Phoebe Gormley, yapay zekanın kıyafetler mağazalara ulaşmadan önce bedenleri güncelleyebileceğini savunuyor.

Modanın şu anki modelinin, markaların büyük iade oranlarını telafi etmek için daha ucuz giysiler ürettiği, bunun da mutsuz müşterilere ve daha fazla israfa yol açtığı bir "aşağı doğru ivme izleyen bir sarmal" olduğunu söylüyor.

Fit Collective, geçen yıl kurulduğundan bu yana 3 milyon sterlinlik ön tohum finansmanı topladı. Bu rakamın, İngiltere'de bir kadın kurucu tarafından elde edilen en büyük miktar olduğu bildiriliyor.

"Bildiğimiz kadarıyla, tüm üretim verileriyle ticari verileri karşılaştıran ilk çözümüz" diyor.

Phoebe'nin yeni girişimi, iadeler, satış rakamları ve müşteri e-postaları da dahil olmak üzere bir dizi veriyi analiz etmek için makine öğrenimini kullanarak bir şeyin neden uymadığını anlıyor.

Daha sonra bu, üretim başlamadan önce desenleri, boyutları ve malzemeleri ayarlayabilen tasarım ve üretim ekipleri için net tavsiyelere dönüştürüyor.

Örneğin, sistemi bir firmaya, genel iade sayısını azaltmak için bir giysinin uzunluğundan birkaç santimetre kısaltmasını söyleyebilir. Bu, şirket için para, tüketici içinse zaman tasarrufu sağlar.

Sektördeki birçok kişi bu tür araçları memnuniyetle karşılarken, bazıları teknolojinin tek başına modanın boyutlandırma sorununu çözmeyeceği konusunda uyarıyor.

Beden ölçülerinin nüanslı olabileceği konusu da unutmamak lazım çünkü vücut ölçülerinin etiketteki sayıyla nadiren örtüştüğünü belirtiliyor.

Çoğumuz farklı bir bedene ve boyuta sahibiz. Dünya genelinde insanların farklı vücut şekilleri var.

İadelerin artık yönetim kurulunun bir konusu haline gelmesi ve sürdürülebilirlik baskılarının artmasıyla birlikte, daha fazla moda evi veri odaklı tasarımı değerlendirebilir.

Tek başına hiçbir çözümün tutarsız beden ölçülerini tamamen çözmesi mümkün olmasa da Fit Collective gibi araçların ortaya çıkışı, sanal deneme ve beden tahmini platformlarının büyüyen ekosistemiyle birlikte sektörün değişmeye başladığını gösteriyor.