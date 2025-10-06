Yeni nesil Xbox oyun konsolları gelecek

Microsoft'un bir süredir Xbox konsollarından istediği ilgiyi göremediği için direkt donanım tarafından vazgeçeciği düşünülüyordu ancak yeni bilgiler bunun tam olarak öyle olmadığını gösteriyor.

Şirketin en azından bir süre daha konsol tarafında ürünler çıkartması bekleniyor.

Xbox konsollarına özel oyunların sayısının azalması ve artık Xbox tarafına çıkan oyunların neredeyse tamamının PC'de de oynanabiliyor olması aynı zamanda da en son 5 yıl önce yeni bir konsolun çıkış yapmasından kaynaklı olarak Microsoft'un donanım tarafından çekileceği konuşulmaya başlanmıştı.

Microsoft tarafından iddialara yönelik bir yanıt geldi:

Gelecekte çıkaracağımız yeni nesil konsollar ve cihazlara aktif olarak yatırım yapıyoruz. Konuyla ilgili daha fazla bilgi almak isteyenler AMD ile yapılan işbirliği duyurusuna tekrar göz atabilir.

Bunların ötesinde Microsoft'un ücretsiz ama reklamlı bir Xbox Cloud Gaming hizmeti sunmaya hazırlandığı söyleniyor. Bu bilgi henüz yalnızca iddia olarak gündemde yerini aldı. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.