Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yeni nesil Xbox oyun konsolları gelecek

Yeni nesil Xbox oyun konsolları gelecek

6.10.2025 12:18:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Yeni nesil Xbox oyun konsolları gelecek

Microsoft'un Xbox oyun konsollarına yönelik iddiaların çok da gerçek olmadığı yapılan açıklama ile ortaya çıktı.

Microsoft'un bir süredir Xbox konsollarından istediği ilgiyi göremediği için direkt donanım tarafından vazgeçeciği düşünülüyordu ancak yeni bilgiler bunun tam olarak öyle olmadığını gösteriyor. 

Şirketin en azından bir süre daha konsol tarafında ürünler çıkartması bekleniyor.

Image

Xbox konsollarına özel oyunların sayısının azalması ve artık Xbox tarafına çıkan oyunların neredeyse tamamının PC'de de oynanabiliyor olması aynı zamanda da en son 5 yıl önce yeni bir konsolun çıkış yapmasından kaynaklı olarak Microsoft'un donanım tarafından çekileceği konuşulmaya başlanmıştı. 

Microsoft tarafından iddialara yönelik bir yanıt geldi:

Gelecekte çıkaracağımız yeni nesil konsollar ve cihazlara aktif olarak yatırım yapıyoruz. Konuyla ilgili daha fazla bilgi almak isteyenler AMD ile yapılan işbirliği duyurusuna tekrar göz atabilir.

Bunların ötesinde Microsoft'un ücretsiz ama reklamlı bir Xbox Cloud Gaming hizmeti sunmaya hazırlandığı söyleniyor. Bu bilgi henüz yalnızca iddia olarak gündemde yerini aldı. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

İlgili Konular: #microsoft #Xbox #Microsoft Xbox oyun konsolu

İlgili Haberler

İnsan bilincini dijitalleştirmek mümkün olabilir mi?
İnsan bilincini dijitalleştirmek mümkün olabilir mi? İnsan bilincini dijitalleştirerek bedenden bağımsız hale getirmek mümkün mü? Uzmanlara göre bunun yapılabilmesi için tam beyin haritası bile tek başına yeterli değil.
Apple, hangi ürünleri yakında tanıtmayı planlıyor?
Apple, hangi ürünleri yakında tanıtmayı planlıyor? Apple'ın ekim ayında tanıtmayı planladığı ürünler var. Yeni nesil iPad Pro'dan Vision Pro'ya kadar pek çok cihazın tanıtılması bekleniyor.
Orionid meteor yağmuru: Ne zaman gerçekleşecek ve nasıl görebilirsiniz?
Orionid meteor yağmuru: Ne zaman gerçekleşecek ve nasıl görebilirsiniz? Gökyüzü geceleri dünyanın dört bir yanından izlenebilecek Orionid meteor yağmuru ile aydınlanacak.