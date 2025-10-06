Apple, hangi ürünleri yakında tanıtmayı planlıyor?

Apple, eylül ayının başında yeni iPhone serisini tanıtmıştı. Ekimde ise yeni nesil iPad Pro, M5 işlemcili Vision Pro, AirTag, Apple TV ve HomePod mini gibi cihazlarını tanıtmayı planlıyor.

Yeni yapılan sızıntılara göre M5 işlemcili cihazlar yapılacak tanıtımda dikkat çekecek.

M5 işlemcili yeni iPad Pro'nun yanı sıra M5 işlemcili Vision Pro ve de M5 işlemcili MacBook Air da bu ayki etkinlikte tanıtılacaklar.

Öte yandan bu cihazların yanı sıra uygun fiyatlı olması beklenen iPhone 17e modeli de bu ay bitmeden tanıtılacak ürünler arasında olacak.