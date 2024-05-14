Yeni oyunun adı belli oldu: Assassin's Creed Shadows ne zaman çıkıyor?

Assassin's Creed Shadows, Japonya'da geçiyor. Bir süredir çıkışı ve ayrıntıları beklenen oyun bu hafta duyurulacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.05.2024 - 14:10
Yeni oyunun adı belli oldu: Assassin's Creed Shadows ne zaman çıkıyor?
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Ubisoft, bir süredir geliştirdiğini söylediği Assassin's Creed Shadows'u bu hafta duyuracak. Oyun serinin diğer oyunlarından farklı olarak Japonya'da geçecek bir açık dünya oyunu olacak.

Oyunla ilgili ayrıntılar ise 15 Mayıs'tü TSİ ile 09.00'da Ubisoft'un YouTube kanalı üzerinden verilecek. 

YENİ ASSASSIN'S CREED OYUNU GELİYOR

Yeni Assassin's Creed oyunu daha önce 'Red' ismiyle çıkacağı söylenmişti ancak isim değişikliği ile oyunun adı Assassin's Creed Shadows haline geldi. 

Bunun yanı sıra 15 Mayıs'a kadar Assassin's Creed sosyal medya hesaplarında da bir geri sayım başladı. Oyuncular 'Kum Saati' bulmacasını çözerken, başarılı olanlar bazı ödüllerle karşılanacak.

Oyunun ayrıntılarının açıklanacağı canlı yayın bağlantısı ise şu şekilde:


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