Yeni oyunun adı belli oldu: Assassin's Creed Shadows ne zaman çıkıyor?
Assassin's Creed Shadows, Japonya'da geçiyor. Bir süredir çıkışı ve ayrıntıları beklenen oyun bu hafta duyurulacak.
Ubisoft, bir süredir geliştirdiğini söylediği Assassin's Creed Shadows'u bu hafta duyuracak. Oyun serinin diğer oyunlarından farklı olarak Japonya'da geçecek bir açık dünya oyunu olacak.
Oyunla ilgili ayrıntılar ise 15 Mayıs'tü TSİ ile 09.00'da Ubisoft'un YouTube kanalı üzerinden verilecek.
YENİ ASSASSIN'S CREED OYUNU GELİYOR
Yeni Assassin's Creed oyunu daha önce 'Red' ismiyle çıkacağı söylenmişti ancak isim değişikliği ile oyunun adı Assassin's Creed Shadows haline geldi.
Bunun yanı sıra 15 Mayıs'a kadar Assassin's Creed sosyal medya hesaplarında da bir geri sayım başladı. Oyuncular 'Kum Saati' bulmacasını çözerken, başarılı olanlar bazı ödüllerle karşılanacak.
Oyunun ayrıntılarının açıklanacağı canlı yayın bağlantısı ise şu şekilde:
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte saniye saniye Sinan Ateş'e saldırı anları!
- ‘Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısıyım’
- Emniyet müdürlerinin açığa alınmasına ilişkin açıklama
- Canlı yayın çıkışında cinayeti itiraf etti!
- Sınava gölge düştü
- Çocuğa tecavüz için sıraya girdiler!
- Cem Küçük’e ikinci operasyon!
- En takıntılı kişiler hangi burçlardan çıkıyor?
- 'Liste hazırlıyordu, darbe komisyonuna götürüyordu'
- Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu!