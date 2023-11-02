Ubisoft efsane Assassin's Creed oyununun desteğini kesiyor

Yayınlanma: 02.11.2023 - 12:13

Güncelleme: 02.11.2023 - 12:13

Ubisoft, eski oyunlarının çevrimiçi hizmetlerini kapatmayı planladığını duyurdu. Şirket, finansal olarak sürdürülebilir olmayan bu hizmetleri sonlandırmak istediğini savunuyor.

25 Ocak 2024 tarihinden itibaren, aşağıdaki oyunlar artık çok oyunculu işlevselliği desteklemeyecekler:

Assassin's Creed II (Xbox 360)

Assassin's Creed Brotherhood (Mac)

Assassin's Creed Liberation HD (PlayStation 3, Xbox 360)

Assassin's Creed Revelations (PC)

Ghost Recon Future Soldier (PC)

Heroes of Might and Magic VI (PC)

NCIS (PC)

Splinter Cell: Conviction (Xbox 360)

R.U.S.E. (PC)

Trials Evolution (PC)

Bu değişiklikle birlikte, oyuncular bu oyunlarda artık Ubisoft hesaplarını bağlayamayacak veya diğer çevrimiçi özelliklerden faydalanamayacaklar. Ayrıca, Ubisoft Connect ödül programı da bu oyunlar için askıya alınacak.

Bu tür oyunlarda hala aktif çevrimiçi toplulukların olması pek muhtemel değil ve sunucuların işletilmesi de maliyetli bir süreç. Bu nedenle, Ubisoft'un bu eski oyunlar için çevrimiçi hizmetleri sonlandırma kararı alması anlaşılabilir bir tercih olarak görünüyor. Daha önce Nintendo da eski konsolları için çevrimiçi hizmetlerini sonlandırma kararı almıştı.