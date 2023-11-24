Assassin's Creed Odyssey içinde reklam gösterildi

Oyuncular Assassin's Creed Odyssey içinde reklam gördüklerini bildirdiler. Şu anda herkeste olmayan reklamlar ilerleyen günlerde daha fazla kişiye ulaşabilir.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.11.2023 - 13:11
Assassin's Creed Odyssey içinde reklam gösterildi
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Her şeye reklam sıkıştırma uygulaması oyunlara da sıçrıyor. Daha çok ücretsiz uygulamalarda tanık olduğumuz reklamların bir benzeri satın alınan Ubisoft oyunu Assassin's Creed Odyssey'de görüldü. Bazı oyuncular oyunun içinde gördükleri reklamlara şaşırdılar. 

Oyunseverler yaşadıkları reklam sorununu Reddit başta olmak üzere farklı sosyal medya ağları üzerinden paylaşmaya başladı. 

Burada oyuncunun karşısına çıkan reklam yine Assassin's Creed oyunu oldu. Black Friday kapsamında Assassin's Creed Mirage'ın yüzde 20 indirim yapıldığı reklam olarak çıktı.

Reklam görenlerin bir kısmı bunu Xbox oynarken görüyor, bazıları da PlayStation 5 oynarken. Yani reklam platform fark etmeden çıkıyor. 

Oyuncular haritayı açmaya çalışarken çıkan reklam videosu şu şekilde oldu.


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