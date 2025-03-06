Yeni su keşfi tüm bildiklerimizi değiştirebilir

Yayınlanma: 06.03.2025 - 17:53

Güncelleme: 06.03.2025 - 17:53

Nature Astronomy'de yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, yaşam için olmazsa olmaz kabul edilen su, evrenimizin düşünülenden çok daha erken dönemlerinde var olmuş olabilir.

Chip'in aktardığına göre bir araştırma ekibi, ilk kez erken evrendeki suyu modelledi. Araştırmacılar, yaşanabilir gezegenlerin, evrenin daha genç olduğu zamanlarda oluşmuş olabileceğini söylüyor. Simülasyonlarına göre, su molekülleri ilk süpernovalardan (yıldız patlamaları) sonra ortaya çıkmaya başladı. Süpernovalar, oksijen de dahil olmak üzere ağır elementlerin oluşumu için gerekli. Kimyasal formülü H2O olan sudaki "O", oksijeni temsil ediyor.

SÜPERNOVALAR VE SU OLUŞUMU

Ekip, çekirdek çökme süpernovaları ve Pop III süpernovalarını inceledi. Çekirdek çökme süpernovaları, orta miktarda ağır element üretirken, Pop III süpernovaları büyük miktarda ağır metal yayar. Her iki olay da evrende su açısından zengin gaz kümeleri oluşturur.

Ekibin arXiv üzerinde yayınlanan ön baskı makalesine göre, bu yoğun moleküler bulutlar, su açısından zengin olmanın yanı sıra ön gezegenimsi disk oluşumu için de uygun adaylardır. Araştırma, evrenin Büyük Patlama'dan sadece 100-200 milyon yıl sonra suya sahip olduğunu ve suyun ilk galaksilerin önemli bir bileşeni olduğunu gösteriyor.

Başka bir deyişle, yaşamın temel yapı taşlarından biri, evrenin çok erken aşamalarında yaygın olarak bulunuyor olabilir.

Erken evrenden gelen, zayıf ve uzak ışığı algılayabilen araçlar, uzmanların yaşamın tarihini ve evrenin evrimini anlamalarına yardımcı olacak. James Webb Uzay Teleskobu gibi gözlemevleri bu görev için kritik öneme sahip. Bu yeni gözlem araçları, gökbilimcilerin evrenin katmanlarını incelemesine ve ilk galaksilerin oluşumundan kimyasal bileşimlerine kadar zaman çizelgelerini çözmesine yardımcı oluyor.

Henüz Dünya dışında yaşam keşfedilmemiş olsa da, bu tür simülasyonlar bilim insanlarının yaşamın nasıl ortaya çıkmış olabileceğine dair anlayışlarını geliştirmelerine yardımcı oluyor.