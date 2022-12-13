Yeni teknoloji gözlük camlarının buğulanmasının önüne geçecek

13 Aralık 2022 Salı, 10:47

Teknoloji dünyası akıllı gözlükleri konuşurken, optik gözlüklerin camlarındaki teknolojiler o kadar da ileri teknoloji olmuyor. Gözlük camlarının ısı değişikliğine bağlı olarak buğulanması, özellikle sürekli gözlük takan kullanıcıların canını sıkan bir problemdi. Pandemi süreciyle beraber hayatımızda yer edinen maskeler ise gözlüklü kullanıcıların kabusu olmuştu. Gözlüklerinin camlarının sürekli buğulanmasına kendince çözümler bulan kullanıcılar, özellikle spreye başvuruyordu. Yeni geliştirilen altın nano kaplama, camlar için buğulanmayı önleyen bir ısıtma elemanı gibi çalışıyor.

GÖZLÜKLERİN BUĞULANMASININ ÖNÜNE GEÇECEK

Teknolojinin diğer alanlarına kıyasla optik cam sektörü çok daha yavaş gelişiyor. Ancak yeni geliştirilen cam kaplama teknolojisi, elektrik yerine ışığı soğuran altın nanopartiküller kullanıldığı için çok daha çözüm odaklı bir buluş oluyor.

ETH Zürih araştırma enstitüsündeki ekip tarafından geliştirilen yeni kaplama, buğu önleyici spreylerdeki gibi, ısı kullanıyor ancak elektrik gerektirmiyor. Tüm kaplama 10 nanometre kalığında olan iki ultra ince titanyum oksit tabakasına sıkıştırılmış altın nanopartiküllerden oluşuyor. 10 nanometre birimini anlamayanlar için; bu bir altın yapraığı kalınlığının yaklaşık on ikide biri kadarına denk geliyor.

Teknoloji temelde altın nanopartiküllerin gelen güneş ışığının kızılötesi spektrumunun çoğunu emerek, kaplamanın yaklaşık olarak 8 santigrat derecede sabit kalmasına olanak sağlıyor. Bu sayede cam soğuktan sıcağa ya da sıcaktan soğuğa şekilde gerçekleşen hava durumu değişikliklerinden etkilenmiyor ve buğu olmuyor.

Yeni geliştirilen kaplama camın çok daha dayanıklı olmasını sağlarken aynı zamanda altın katman bir iletken olarak da kullanılabiliyor. Yani güneş ışığı bir seçenek olmadığı durumlarda bulunduğu camı ısıtmak için pil gibi bir güç kaynağı haline gelebilir.

Teknolojiyi ilk olarak 2019 yılında duyduk ancak, şu anda gelinen durumda, hem daha dayanıklı, hem daha stabil hem de daha şeffaf. Bu sebeple çok daha kullanılabilir bir durumda.

Söz konusu yeni teknolojinin makalesi Nature Nanotechnology dergisinde yayınlandı.