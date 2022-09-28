iPhone'larla uyumlu akıllı gözlük tasarlandı!

28 Eylül 2022 Çarşamba, 10:11

Apple'ın bir süredir geliştirdiği söylenen akıllı gözlük için henüz bir gelişme yok. Bu sebeple iPhone ya da iPad ile sorunsuz çalışabilen bir AR veya VR gözlük yok. ABD merkezli bir şirket olan Nreal, Apple cihazlarla kolaylıkla etkileşime giren bir akıllı gözlük geliştirdi. AppleInsider tarafından yayımlanan gözlüğün detaylarında iPhone'un dev bir ekranla desteklenmesi vurgulanıyor.

Apple geliştirmedi ama iPhone uyumlu akıllı gözlük geliştirildi

Sanal gerçeklik tarafına geçmede önemli bir araç olan akıllı gözlükler(VR ve AR) kullanım olarak da farklı bir deneyim sunuyor. Oyunları ve uygulamaları bu şekilde kullanmak ise oldukça ilginç oluyor. Nreal'ın akıllı gözlüğü standart bir güneş gözlüğü gibi gözüküyor ve diğer VR/AR gözlüklerden farklı olarak çok daha küçük boyutlarda olmasıyla bir adım öne çıkıyor.

Cihazın sap kısımlarında yer alan hoparlörler ve mikrofon cihazı daha fonksiyonel hale getiriyor olsa da kablosuz çalışamıyor. Gözlüğün AR özelliği için kutusundan çıkan adaptörü iPhone'a ya da iPad'e bağlamanız gerekiyor. Yansıtma özelliği bulunan cihaz ile film izleyebiliyor ve internette gezinebiliyorsunuz.

Cihazın 379 dolarlık bir fiyatı bulunuyor.