iPhone'larla uyumlu akıllı gözlük tasarlandı!
Küçük ekranları dev boyutta görmeyi sağlayan Nreal markasının akıllı gözlüğü, özellikle Apple cihazlarla uyumlu çalışmasıyla dikkat çekiyor.
Apple'ın bir süredir geliştirdiği söylenen akıllı gözlük için henüz bir gelişme yok. Bu sebeple iPhone ya da iPad ile sorunsuz çalışabilen bir AR veya VR gözlük yok. ABD merkezli bir şirket olan Nreal, Apple cihazlarla kolaylıkla etkileşime giren bir akıllı gözlük geliştirdi. AppleInsider tarafından yayımlanan gözlüğün detaylarında iPhone'un dev bir ekranla desteklenmesi vurgulanıyor.
Apple geliştirmedi ama iPhone uyumlu akıllı gözlük geliştirildi
Sanal gerçeklik tarafına geçmede önemli bir araç olan akıllı gözlükler(VR ve AR) kullanım olarak da farklı bir deneyim sunuyor. Oyunları ve uygulamaları bu şekilde kullanmak ise oldukça ilginç oluyor. Nreal'ın akıllı gözlüğü standart bir güneş gözlüğü gibi gözüküyor ve diğer VR/AR gözlüklerden farklı olarak çok daha küçük boyutlarda olmasıyla bir adım öne çıkıyor.
Cihazın sap kısımlarında yer alan hoparlörler ve mikrofon cihazı daha fonksiyonel hale getiriyor olsa da kablosuz çalışamıyor. Gözlüğün AR özelliği için kutusundan çıkan adaptörü iPhone'a ya da iPad'e bağlamanız gerekiyor. Yansıtma özelliği bulunan cihaz ile film izleyebiliyor ve internette gezinebiliyorsunuz.
Cihazın 379 dolarlık bir fiyatı bulunuyor.
Video Haberler
- Gezici Kütüphane, Köy Okulunda Öğrencilerle Buluştu
- Yerli Flamingolarının Sayısı Her Geçen Gün Artıyor
- Asi Nehri'nde su sümbülü istilası
- Erdemli'de limon hasadı başladı
- 2 bin 500 yıllık lavabo
- 180 motosiklet emniyete törenle teslim edildi
- Sahipsiz canlar trafik sigortası istiyor
- Yaralı kedisinin tedavisi için 1700 kilometre katetti
- Bombalı terörist saldırısının görüntüleri ortaya çıktı
- 10 metrelik kuyuya düşen inek, vinçle çıkarıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Yakın ekibinden ilk açıklama
- İstifa etti, kabine buz kesti!
- Fatih Portakal'ın yeni adresi belli oldu
- Demirtaş'tan Soylu’ya ‘Katil’ yanıtı
- 65 yaş üstü ve kronik hastalar için aşı kararı!
- Bahçeli ile Soylu arasında neler oluyor?
- 'Kafandaki tilkiler kaçınılmaz olarak diline vuruyor'
- Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
- Clubhouse'da çok sayıda kişiyi tehdit etti
- 5 isim için harekete geçildi