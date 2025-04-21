Yeni yöntemle yağmurdan ucuz elektrik üretilebilir

Yayınlanma: 21.04.2025 - 22:51

Güncelleme: 21.04.2025 - 22:51

Her gün gezegenimize muazzam miktarda yağmur düşüyor. Şimdiye kadar, tüm bu enerji basitçe boşa gitti. Bilim insanları, bu göz ardı edilen doğal kaynağı kullanmanın ve düşen yağmurdan elektrik üretmenin akıllıca yeni bir yolunu bulmuş olabilir.

Chip'in aktardığına göre Singapur Ulusal Üniversitesi'ndeki araştırmacılar yakın zamanda yaptıkları bir deneyde, basit bir dikey tüpten düşen yağmur damlalarından elektrik yakalayan bir cihaz geliştirdiler. Bu bir türbin veya güneş paneli değil. Bunun yerine, temel fiziği kullanıyor: Su elektriksel olarak iletken bir yüzey üzerinde hareket ettiğinde, bir yük oluşturuyor.

Yük ayrımı olarak bilinen bu fenomen, yağmur suyunun akarken güç üretmesini sağlıyor. Kurulum ise basit. Sadece 32 santimetre yüksekliğinde ve 2 milimetre genişliğindeki dikey bir paslanmaz çelik boru, damlacıkların düştüğü kanal haline geliyor.

Her damla tüpe girdiğinde havayı hapsediyor ve su moleküllerinin aşağı inerken yüklerini ayırmalarına yardımcı olan bir "tıkaç akışı" oluşturuyor. Tüpün üst ve alt kısmında, elektrotlar bu işlemle yaratılan enerjiyi yakalıyor. Böylece elektrik üretiliyor.

GÜNEŞ YOKSA, YAĞMUR VERELİM

Test sırasında her tüp yaklaşık 440 mikrowatt güç üretti; bu, çoğaltıldığında dört tüp kullanılarak 20 saniye boyunca 12 LED ışığını aydınlatmaya yetiyor. İlk bakışta bu enerji seviyesi çok görünmese de, çok yağış alan ve şehir elektrik alt yapısından uzaktaki bölgelerde enerji üretmek ve depolamak için faydalı bir yöntem olduğu kaçınılmaz. Üstelik bu bölgelerde sürekli yağmur yağdığı için, güneş enerjisinden faydalanmanın da zor olduğunu hatırlamak gerekiyor.