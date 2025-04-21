Bilim insanları açıkladı: Uyurken öğrenmek mümkün mü?

Yayınlanma: 21.04.2025 - 15:35

Güncelleme: 21.04.2025 - 15:39

Uyku, vücudumuzun dinlenme süreci gibi görünse de beynimiz için oldukça aktif bir dönemdir. Peki, gerçekten uyurken yeni bilgiler öğrenilebilir mi? Bilim insanları uzun yıllardır bu sorunun peşinde. Cevap ise düşündüğünüzden daha karmaşık ama bir o kadar da ilginç.

UYKU SIRASINDA BEYİN DOLU DOLU ÇALIŞIYOR

Araştırmalar, özellikle “REM dışı” (non-REM) uykuda beynin dış uyarılara kapalı olmadığını ve duyusal bilgileri algılamaya devam ettiğini ortaya koyuyor. Hatta yapılan bazı deneylerde, kişilere uyku sırasında belirli sesler veya kelimeler dinletildiğinde, bu bilgilerin bilinçaltında bir şekilde işlenebildiği tespit edildi.

MÜZİKLE YABANCI DİL ÖĞRENİLEBİLİR Mİ?

İsviçre'deki bir araştırma, katılımcıların yabancı dilde kelime öğrenme sürecinde, uyku sırasında o kelimelerin tekrar dinletilmesinin, uyanıkken gösterilen başarıyı artırdığını gösterdi. Ancak bu, tamamen yeni bir dili sadece uyurken öğrenebileceğiniz anlamına gelmiyor. Daha çok gündüz öğrendiklerinizi pekiştirme gücüne sahip.

UYKU, ÖĞRENMENİN GÜÇLENDİRİCİSİ

Uyku, öğrenilen bilgilerin uzun süreli belleğe aktarılmasında kilit rol oynar. Özellikle “derin uyku” sırasında beyindeki sinaptik bağlantılar güçlenir. Bu nedenle bir şeyler öğrenmek istiyorsanız, uykunuzu iyi almak en az çalışmak kadar önemlidir.

SINIRLARI VAR

Her ne kadar bazı bilgiler uyku sırasında kısmen işlenebilse de karmaşık kavramlar, yeni beceriler ya da bilinçli düşünme gerektiren konular için uyanık ve aktif öğrenme şarttır. Uyku, bir destekleyici, ama başlı başına bir öğrenme yolu değildir.