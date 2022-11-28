Yeniden kullanılabilir roket motoru iki testi de geçti

28 Kasım 2022 Pazartesi, 07:05

Çin Havacılık ve Uzay Bilim ve Teknoloji Kurumu (CASC) 6. Akademisi'ne bağlı Xi'an Havacılık ve Uzay Tahrik Enstitüsü'nün yaptığı açıklamaya göre, 130 ton sınıfı yeniden kullanılabilir sıvı oksijen kerosen kademeli yanma döngülü roket motoru, yapılan iki testi başarıyla tamamladı.

BİR GÜÇ CİHAZI OLACAK ŞEKİLDE TASARLANDI

Motor, Çin'in yeni nesil yeniden kullanılabilir taşıyıcı roketlerinin Dünya ile uzay arasında mekik seyahatlerinde bir güç cihazı olacak şekilde tasarlandı. Motor, yüksek ve geniş kapsamlı performansa, güçlü genleşme kabiliyetine ve yüksek güvenilirliğe sahip.

Motorun bazı bileşenlerinin imalatında üç boyutlu baskı, otomatik kaynak ve akıllı montaj gibi yeni teknolojiler kullanıldığını belirten akademi, motorun yüksek basınçlı ek yanma ve sürekli değişken itme kuvvetinin iki kez ateşlemesinde atılım yaptığını da açıkladı. Motorun Çin'in uzay istasyonunun işleyişine yardımcı olması bekleniyor.