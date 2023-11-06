Yenilenebilir enerji kullanımı 3 kat artmak zorunda! Yoksa her şey için geç olabilir

Yayınlanma: 06.11.2023 - 11:32

Güncelleme: 06.11.2023 - 11:32

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA), Paris Anlaşması'nın hedeflerine ulaşmak için dünya genelinde yenilenebilir enerji üretiminin 11.174 GW'a, özellikle güneş panellerinin 5.400 GW'a çıkartılması gerektiğini belirten bir rapor yayınladı.

Paris Anlaşması, küresel ortalama sıcaklık artışını sanayi öncesi seviyelerin 2°C altında tutmayı ve sıcaklık artışını 1.5°C ile sınırlamayı hedefleyen uluslararası bir anlaşma olarak kabul ediliyor. Ancak IRENA'nın raporuna göre, mevcut enerji dönüşümü teknolojilerinin bu hedeflere ulaşmak için yetersiz olduğu belirtildi.

Raporda, dünya genelinde enerjiyle ilgili karbondioksit (CO2) emisyonlarının 2022 yılında rekor seviyede olan 36.8 gigaton CO2'den 2030 yılında 23 gigaton CO2'ye düşürülmesi gerektiği ifade ediliyor. Bunun başarılabilmesi için elektrik üretiminde değişken yenilenebilir enerjinin (VRE) payının acil bir şekilde artırılması gerektiği vurgulanıyor. IRENA'ya göre bu hızlanma, enerji arzını, son kullanım sektörlerini ve teknolojiyi kapsamalı ve yenilenebilir enerji üretim sistemlerini daha fazla ülkeye ve bölgeye yayılması gerektiğini belirtti.

Raporda, sıcaklık artışının 1.5°C ile sınırlanabilmesi için rüzgar enerjisi kurulumlarının 3.500 GW'a çıkartılması gerektiği belirtiliyor. Ayrıca, hidroelektrik enerjisinin 2022 seviyelerine göre neredeyse yüzde 17 oranında büyüyerek 1.465 GW'a ulaşması gerektiği ifade ediliyor.

G20 ÜLKELERİ GÜNEŞ PANELİ PAZARINA SAHİP OLACAK

IRENA, farklı ülkelerin ve bölgelerin yenilenebilir enerji üretimini farklı hızlarda gerçekleştireceğini ve bu hızın yatırım engelleri, yenilenebilir enerji potansiyeli ve pazar olgunluğu tarafından etkileneceğini kabul ediyor. Rapora göre, önümüzdeki on yıl içinde küresel güneş paneli pazarına G20 ülkelerinin hakim olacağı ve bu ülkelerin 4.530 GW kurulu kapasiteye ulaşması gerektiği belirtiliyor. G20 üyesi olmayan ülkelerin ise 2030 yılına kadar 900 GW'ı aşması gerekiyor.

IRENA'nın raporu, "2030'a kadar Yenilenebilir Enerjinin Üç Katına Çıkarılması ve Enerji Verimliliğinin İki Katına Çıkarılması: 1.5 C'ye Doğru Önemli Adımlar" başlığıyla bu hafta online olarak yayınlandı