Yenilikçi sistem havadan içme suyu elde edebiliyor

Yayınlanma: 27.06.2024 - 12:50

Güncelleme: 27.06.2024 - 12:50

Cihaz, Dünya atmosferindeki trilyonlarca litre tatlı suyu toplayarak artan küresel içme suyu talebinin karşılanmasına yardımcı olabilir.

ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) bir ekip, su toplamak için su emici "yüzgeçlerden" yararlanan, soğurma tabanlı atmosferik su hasadı (SAWH) diye adlandırılan bir yaklaşım kullanan düşük maliyetli ve kompakt bir sistem geliştirdi.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre sözkonusu teknolojiyi ayrıntılandıran bir çalışmada araştırmacılar, "Küresel nüfusun yaklaşık üçte ikisi su kıtlığı çekiyor ve 2030'a kadar küresel yıllık su talebinin yaklaşık yüzde 40'ının karşılanamayacağı tahmin ediliyor, bu da halk sağlığı, tarım ve tarımsal uygulamalar için daha fazla zorluk oluşturuyor" dedi.

Atmosferde, mevcut sıvı su kaynağına dayanmadan kolayca toplanabilecek yaklaşık 1300 trilyon litre tatlı su var. Soğurma tabanlı atmosferik su hasadı, sis hasadı ve çiyleme gibi geleneksel atmosferik su hasadı çözümlerinin uygulanamadığı aşırı kurak ortamlarda içilebilir su üretimi vaat ediyor.

Mevcut SAWH sistemleri genellikle güneş enerjisine dayanıyor ancak değişken hava koşulları ve düşük enerji yoğunluğu, insanın günlük ihtiyaçlarını karşılamak için uygun olmadıkları anlamına geliyor.

Bilim insanlarının düşük maliyetli ve yüksek performanslı bir çözüm olduğunu iddia ettiği bu yeni cihaz, bu talebi karşılamak için atık ısıdan yararlanıyor.

Sistemin çalışan bir prototipine dayanan hesaplamalar, yüzgeçler üzerindeki 1 litre emici kaplamanın yüzde 30 bağıl neme sahip havada günde 1,3 litreye kadar içilebilir su üretebileceğini gösteriyor. Bu, daha önce geliştirilen sistemlerden iki ila 5 kat daha büyük bir hacim.

Araştırma, Çarşamba günü ACS Energy Letters akademik dergisinde yayınlanan "Design of a compact multicyclic high-performance atmospheric water harvester for arid environments" (Kurak ortamlar için kompakt çok döngülü yüksek performanslı atmosferik su hasat makinesinin tasarımı) başlıklı bir çalışmada detaylandırıldı.